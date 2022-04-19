«اللواء 444 قتال» يسترجع 300 رأس غنم مسروقة بطريق المطار

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن «اللواء 444 قتال»، مساء اليوم الإثنين، استرجاع 300 رأس غنم مسروقة في منطقة طريق المطار.

وأفاد في منشور عبر صفحته على «فيسبوك» بأن بتلقيه بلاغًا من مواطن من مدينة سرت يفيد بسرقة أغنامه تُقدّر بقرابة 300 رأس غنم.

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وأضاف اللواء أن مفارزه باشرت على الفور جمع المعلومات الكافية، وتحددت المكان، والذي تبيّن أنه مزرعة مخصصة لجمع الأغنام المسروقة في منطقة طريق المطار، حيث اقتحمت المكان وجرى القبض على السارقين، وإرجاع الأغنام لصاحبها.

عملية استرجاع الأغنام المسروقة (صفحة اللواء 444 قتال على فيسبوك)

عملية استرجاع الأغنام المسروقة (صفحة اللواء 444 قتال على فيسبوك)

عملية استرجاع الأغنام المسروقة (صفحة اللواء 444 قتال على فيسبوك)