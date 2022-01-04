اللواء «444»: ضبط شخص يدير «وكرا للخطف والحرابة» في بني وليد

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 04 يناير 2022, 02:33 مساء
المتهم, (اللواء 444 قتال)

أعلن اللواء «444 قتال»، التابع لقوات حكومة الوحدة الوطنية، تحرير مخطوفين اثنين، والقبض على شخص يدير «وكرا للخطف والحِرَابة» في مدينة بني وليد.

وقال اللواء «444 قتال» في بيان، الثلاثاء، إن مفرزة خاصة من مفارزه تمكنت، أمس في مدينة بني وليد، من اقتحام وكر للخطف والحِرَابة وتمكنت من القبض على «ع. م. س».

وأوضح البيان، أن المتهم مسؤول عن الخطف والتفاوض على مبالغ مالية مع ذوي المخطوفين لتحريرهم، مشيرا إلى تحرير مخطوفَين كانا بداخل منزله طيلة فترة التفاوض مع ذويهما، لإجبارهما على دفع فدية مالية مقابل إطلاق سراحهما.

- «اللواء 144 قتال»: تحرير مقيم من قبضة عصابة تحترف الخطف بطريق المطار

وشدد اللواء على استمراره في تتبع آثار الجريمة والمجرمين وملاحقة الجناة و«مفاجأتهم في عقر دارهم».

والأحد، أعلن «اللواء 444 قتال»، القبض على عصابة تحترف الخطف في كمين محكم بمنطقة طريق المطار.

وأشار «اللواء 444 قتال»، في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى «القبض على المدعو (م، ا) الذي خطف المقيم صاحب الجنسية المصرية (أحمد كامل) وطالب هو ومن معه من أفراد العصابة أهل المخطوف بدفع فدية مالية مقابل إطلاق سراحه».

المتخطفان المحرران, (اللواء 444 قتال)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قناة «WTV» تبث «استديو تحليلي» لمباراة الأخضر والصداقة في الدوري
رياضة محلية
4 شخصيات رياضية ليبية كبيرة تنتظر العلاج والاهتمام الفوري.. والشريف: لا وقت ...
رياضة محلية
ارتفاع موجة الاستحواذات على نتاج عمالقة الموسيقى
ثقافة وفن
طرق علاج تأثيرات «كورونا» بعيدة المدى
طب وصحة
خبرات «كليمو» تضعه مدربا جديدا لموناكو حتى 2024
رياضة عالمية
برشلونة يعلن إصابة فيران توريس وبيدري بفيروس كورونا
رياضة عالمية
إردوغان يزور السعودية في فبراير بعد سنوات من التوتر بين الرياض وأنقرة
عربى
عاصفة ثلجية تشل العاصمة الأميركية وتتسبب بإغلاق المقار الفدرالية والمدارس ...
دولى
كأس أمم أفريقيا: نجوم الدوري الإنجليزي يستعدون لبطولة جدلية
رياضة عالمية
انتهت المباراة عبر «WTV».. مباراة «الأهلي بنغازي 2 - 1 التعاون» في الدوري ...
رياضة محلية
اندلاع النيران مجددا في برلمان جنوب أفريقيا بعد السيطرة عليها
دولى
«ملقح بالكامل مع الجرعة المعززة».. إصابة وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن ...
دولى
السعودية تسجل 1700 إصابة بـ«كوفيد» للمرة الأولى منذ 6 أشهر
عربى
السايح يطلب تعديل بعض القوانين وصياغة أخرى داعمة لقانون الانتخابات الحالي
ليبيا
السايح: لا ضغوط خارجية لتأجيل الانتخابات.. واستقبال السفراء بغرض فني
ليبيا
«فرانس برس»: 5 قوى نووية عالمية تتعهد منع انتشار الأسلحة الذرية
دولى
انتهت عبر «WTV».. الأهلي طرابلس يخطف تعادلا مثيرا بهدفين من الاتحاد المصراتي ...
رياضة محلية
أسبوع «عصيب» للأمير أندرو في قضية الاتهامات الجنسية
منوعات
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

6 نصائح لحل مشكلة رائحة البنزين بالسيارة