اللواء «444»: ضبط شخص يدير «وكرا للخطف والحرابة» في بني وليد

المتهم, (اللواء 444 قتال)

أعلن اللواء «444 قتال»، التابع لقوات حكومة الوحدة الوطنية، تحرير مخطوفين اثنين، والقبض على شخص يدير «وكرا للخطف والحِرَابة» في مدينة بني وليد.

وقال اللواء «444 قتال» في بيان، الثلاثاء، إن مفرزة خاصة من مفارزه تمكنت، أمس في مدينة بني وليد، من اقتحام وكر للخطف والحِرَابة وتمكنت من القبض على «ع. م. س».

وأوضح البيان، أن المتهم مسؤول عن الخطف والتفاوض على مبالغ مالية مع ذوي المخطوفين لتحريرهم، مشيرا إلى تحرير مخطوفَين كانا بداخل منزله طيلة فترة التفاوض مع ذويهما، لإجبارهما على دفع فدية مالية مقابل إطلاق سراحهما.

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وشدد اللواء على استمراره في تتبع آثار الجريمة والمجرمين وملاحقة الجناة و«مفاجأتهم في عقر دارهم».

والأحد، أعلن «اللواء 444 قتال»، القبض على عصابة تحترف الخطف في كمين محكم بمنطقة طريق المطار.

وأشار «اللواء 444 قتال»، في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى «القبض على المدعو (م، ا) الذي خطف المقيم صاحب الجنسية المصرية (أحمد كامل) وطالب هو ومن معه من أفراد العصابة أهل المخطوف بدفع فدية مالية مقابل إطلاق سراحه».

المتخطفان المحرران, (اللواء 444 قتال)