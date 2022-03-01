«اللواء 444»: ضبط عصابة سرقت مساجد ومحال ومصحات في ترهونة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن «اللواء 444 قتال»، التابع لقوات حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الثلاثاء، عن ضبط تشكيل عصابي يتكون من تسعة أشخاص قاموا بسرقات عدة، من بينها مساجد ومحال تجارية ومصحات، في مدينة ترهونة.

وأوضح اللواء، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، أن العصابة متهمة بسرقة المساجد والمحال التجارية والأسواق والمصحات والأغنام ومنازل المواطنين والسيارات، واستمرت طيلة الفترة الماضية.

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وأشار البيان إلى إرجاع بعض المسروقات التي جرى العثور عليها إلى أصحابها، وعلى من يتعرف على البعض الآخر من المسروقات المدرجة بالصور، عليه الحضور لمعسكر التّكبالي.

مضبوطات بحوزة التشكيل العصابي (صفحة «اللواء 444 قتال» على فيسبوك)

مضبوطات بحوزة التشكيل العصابي (صفحة «اللواء 444 قتال» على فيسبوك)

مضبوطات بحوزة التشكيل العصابي (صفحة «اللواء 444 قتال» على فيسبوك)

مضبوطات بحوزة التشكيل العصابي (صفحة «اللواء 444 قتال» على فيسبوك)

مضبوطات بحوزة التشكيل العصابي (صفحة «اللواء 444 قتال» على فيسبوك)

مضبوطات بحوزة التشكيل العصابي (صفحة «اللواء 444 قتال» على فيسبوك)