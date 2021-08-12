تعزيز أمن الحدود ومكافحة شبكات التهريب ضمن مباحثات ليبية- أوروبية بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 12 أغسطس 2021, 03:26 مساء
اجتماع ليبي- أوروبي في طرابلس، 11 أغسطس 2021. (وزارة الخارجية)

شهد ديوان وزارة الخارجية والتعاون الدولي في العاصمة طرابلس، أمس الأربعاء، اجتماعًا مع مسؤولين أوروبيين هدف إلى مناقشة سُبل تعزيز ودعم أمن وإدارة الحدود، وتطوير عمليات البحث والإنقاذ، ومكافحة شبكات التهريب والاتجار بالبشر.

وحضر الاجتماع، الذي ترأسه عن الجانب الليبي مدير إدارة الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية محمد المقهور، مندوب عن جهاز خفر السواحل، وأعضاء الفريق  الوطني لأمن وإدارة الحدود، إضافة إلى مستشارين عن وزارتي الداخلية والمواصلات، والهيئة العامة للاتصالات، ومصلحة الجمارك، وعن جانب بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة على إدارة الحدود «يوبام» يأنس إندرسون، نائب رئيس البعثة، كما شارك عبر الفيديو ممثلون عن بعثة الاتحاد الأوروبي بليبيا، ومفوضية الاتحاد الأوروبي . 

وحسب بيان لوزارة الخارجية صدر، اليوم الخميس، فقد ناقش الاجتماع «آليات تنفيذ ما تم الاتفاق عليه سابقًا بين الجانبين بشأن تقديم الدعم الفني واللوجستي للجانب الليبي، إضافة إلى المقترحات والمتطلبات التى تقدم بها الجانب الليبي للمساهمة في دعم أمن الحدود البرية والبحرية».

- المنقوش تدعو إلى تشديد عمليات مراقبة الحدود والمعابر

كما تطرق الاجتماع إلى أهمية استكمال تنفيذ مشروع إنشاء منظومة الاتصالات لتعزيز دعم إدارة أمن الحدود، واستكمال ربط غرف العمليات والسيطرة بشبكة الاتصالات، إضافة إلى إعادة تأهيل وتطوير الأكاديمية الليبية البحرية، وتجهيز مركز البحث وَالإنقاذ.

والأربعاء أيضًا، بحثت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، مع النائب العام المستشار الصديق الصور، ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية وسُبل التصدي للعصابات الدولية المتورطة في الاتجار بالبشر. وعرضت المنقوش خلال الاجتماع، «تقارير المنظمات الدولية بشأن إساءة معاملة المهاجرين في بعض مراكز الإيواء وخاصة الفئات المستضعفة منهم كالنساء والأطفال».

وسبق أن دعت المنقوش إلى وضع الخطط الأمنية اللازمة لتأمين الحدود، وتشديد عمليات مراقبتها وجميع المعابر الحدودية، بالتنسيق مع الأجهزة المختصة، كل حسب المهام المكلف بها.

اجتماع ليبي- أوروبي في طرابلس، 11 أغسطس 2021. (وزارة الخارجية)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - يوم الشباب الدولي (12 أغسطس)
كاريكاتير
طالبان تسيطر على مدينة تبعد 150 كيلومترا عن كابول
دولى
البعثة الأممية: اجتماع ملتقى الحوار الافتراضي يهدف لتحضير الحلول التوافقية
ليبيا
وزيرة العدل: نعمل على مسارين ونسعى لتنفيذ حكم براءة الساعدي القذافي
ليبيا
تونس تسجل درجة حرارة قياسية بلغت 49 درجة مئوية
عربى
رئيس ريال مدريد: ليس لي دخل برحيل ميسي عن برشلونة وأطالب بالاعتذار
رياضة عالمية
المتحورة «دلتا» تعيد مسألة الكمامة إلى الواجهة في الولايات المتحدة
دولى
البيت الأبيض: زيادة إنتاج النفط المقررة من كبار المنتجين غير كافية
دولى
الخليفي: لا عذر لرحيل مبابي عن باريس سان جيرمان بعد التعاقد مع ميسي
رياضة عالمية
ارتفاع حصيلة قتلى حرائق الغابات في الجزائر إلى 65 شخصا
عربى
السيدة اليعقوبي تطالب بوضع «آلية» لاعتماد القاعدة الدستورية وميثاق وطني للتعايش
ليبيا
أكرم جنين: قدمنا مقترحا للقاعدة الدستورية «خارج الصندوق»
ليبيا
سلطنة المسماري تستعرض أمام ملتقى الحوار مقترحا بشأن بالقاعدة الدستورية
ليبيا
زينينغا: إحالة 4 مقترحات للقاعدة الدستورية إلى ملتقى الحوار.. وتوصية بكيفية ...
ليبيا
بعد بيان «كاف» المهم عن دوري الأبطال والكونفدرالية: ليبيا خارج أفضل 12 اتحادا
رياضة محلية
ضبط أحد المتورطين في إطلاق النار على منزل رئيس مركز شرطة المجابرة
ليبيا
اللافي: توحيد القوى العسكرية تحت مظلة قيادة مدنية يبعد خطر الحرب عن البلاد
ليبيا
السفارة الأميركية: نورلاند في القاهرة للقاء مسؤولين مصريين وحفتر
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هكذا تتغلب على ضربة الشمس