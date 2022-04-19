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الدبيبة للسفيرة البريطانية: لا خيار أمامنا غير الانتخابات وتسليم الأمانة للشعب

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 19 أبريل 2022, 04:42 مساء
الدبيبة للسفيرة البريطانية: لا خيار أمامنا غير الانتخابات وتسليم الأمانة للشعب
لقاء الدبيبة مع السفيرة البريطانية لدى ليبيا، الثلاثاء 19 أبريل 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)
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أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، خلال لقاء مع سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا، كارولين هوريندال، أنه «لا خيار أمامنا غير الانتخابات وتسليم الأمانة للشعب» وفق المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة.

وأضاف المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبر صفحته على «فيسبوك» أن لقاء الدبيبة والسفيرة البريطانية الذي عقد ظهر اليوم الثلاثاء، بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس خصص اللقاء لمتابعة التعاون الليبي البريطاني في المجالات كافة، وكذلك الوضع السياسي الليبي، والتعرف على خطة الحكومة لإجراء الانتخابات، ومدى إنجاز المهام المنوطة بها.

- الدبيبة يسلم الرئيس الجزائري الإطار العام لخطة عودة الأمانة للشعب لإجراء الانتخابات
- تبون يؤكد للدبيبة دعمه الكامل لحكومة الوحدة الوطنية وإجراء الانتخابات التشريعية
- رئيس الوزراء الجزائري يستقبل الدبيبة والوفد المرافق له بمطار هواري بومدين

يأتي لقاء السفيرة البريطانية مع الدبيبة بعد يوم من زيارة الأخيرة إلى الجزائر حيث التقى رئيسها عبدالمجيد تبون الذي سلمه الإطار العام لخطة الحكومة لإجراء انتخابات تشريعية، وفق خطة «عودة الأمانة للشعب» التي أطلقها الدبيبة في فبراير الماضي.

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