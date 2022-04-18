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رئيس الوزراء الجزائري يستقبل الدبيبة والوفد المرافق له بمطار هواري بومدين

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 18 أبريل 2022, 04:25 مساء
رئيس الوزراء الجزائري يستقبل الدبيبة والوفد المرافق له بمطار هواري بومدين
مراسم استقبال الدبيبة من طرف رئيس الوزراء الجزائري بمطار هواري بومدين الدولي، الإثنين 18 مارس 2022. (حكومتنا)
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استقبل رئيس الوزراء الجزائري أيمن عبدالرحمان، بعد ظهر اليوم الإثنين، بمطار هواري بومدين الدولي، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، الذي وصل على رأس وفد رفيع المستوى في زيارة رسمية إلى الجزائر.

ويرافق الدبيبة خلال الزيارة عدد من الوزراء ورئيس الأركان العامة ورئيس جهاز المخابرات العامة ورئيس جهاز الأمن الداخلي، وفق ما نشره المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبر صفحته على «فيسبوك».

- الدبيبة يتوجه إلى الجزائر في زيارة رسمية رفقة وزراء

وأُقيمت للدبيبة والوفد المرافق له مراسم استقبال رسمية بمطار هواري بومدين الدولي حضرها ووزيرا الداخلية والاتصال وعدد من المسؤولين بالحكومة الجزائرية، إضافة إلى البعثة الدبلوماسية بالجزائر العاصمة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية إن زيارة الدبيبة إلى الجزائر العاصمة تأتي في إطار التشاور حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب تطوير علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين.

مراسم استقبال الدبيبة من طرف رئيس الوزراء الجزائري بمطار هواري بومدين الدولي، الإثنين 18 مارس 2022. (حكومتنا)
مراسم استقبال الدبيبة من طرف رئيس الوزراء الجزائري بمطار هواري بومدين الدولي، الإثنين 18 مارس 2022. (حكومتنا)
رئيس الوزراء الجزائري يستقبل الدبيبة والوفد المرافق له بمطار هواري بومدين
رئيس الوزراء الجزائري يستقبل الدبيبة والوفد المرافق له بمطار هواري بومدين
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