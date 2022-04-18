الدبيبة يتوجه إلى الجزائر في زيارة رسمية رفقة وزراء

القاهرة - بوابة الوسط

توجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، إلى الجزائر، اليوم الإثنين، في زيارة رسمية رفقة عدد من الوزراء.

ورافق الدبيبة أيضا رئيس الأركان العامة الفريق محمد الحداد، ورئيس جهاز المخابرات العامة محمد خليفة، ورئيس جهاز الأمن الداخلي لطفي الحراري، حسب صفحة «حكومتنا»، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

تبون يؤكد دعم الجزائر «اللامشروط» لحكومة الوحدة

وفي السابع من أبريل الجاري، استقبل الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة نجلاء المنقوش، لبحث تطورات الملف الليبي.

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وخلال اللقاء، أكد تبون «دعم الجزائر اللامشروط» لحكومة الوحدة الوطنية؛ وذلك «لسعيها الدؤوب لإقامة انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت ممكن» وفق الخارجية الليبية.

كما كان الملف الليبي حاضرا في لقاء تبون مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مطلع أبريل، حين قال إن ليبيا «إذا أرادت أن تُبنى مرة أخرى بطريقة ديمقراطية»، فهي «بحاجة إلى انتخابات من الصفر»، حيث عرض مساعدة الجزائر في تنظيمها، وهو الأمر الذي يراه ممكنا للغاية ويحتاج فقط إلى الإرادة السياسية، وبعد ذلك يمكن للجميع المساعدة في إعادة بناء ليبيا عبر البرلمان والحكومة والرئيس.