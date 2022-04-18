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تبون يؤكد للدبيبة دعمه الكامل لحكومة الوحدة الوطنية وإجراء الانتخابات التشريعية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 18 أبريل 2022, 07:43 مساء
تبون يؤكد للدبيبة دعمه الكامل لحكومة الوحدة الوطنية وإجراء الانتخابات التشريعية
لقاء الدبيبة وتبون بمقر الرئاسة الجزائرية، الإثنين 18 أبريل 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)
alwasat radio

أكد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، «دعمه الكامل لحكومة الوحدة الوطنية، ودعمه لإجراء الانتخابات التشريعية في ليبيا، التي اعتبرها الحل الحقيقي للأزمة الليبية» وفق المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

جاء تأكيد تبون خلال لقاء موسع عقده مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة والوفد المرافق له، بمقر الرئاسة الجزائرية بقصر المرداية في الجزائر العاصمة، ظهر اليوم الإثنين.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبر صفحته على «فيسبوك»، إن لقاء تبون والدبيبة «خُصِّص لمناقشة الوضع السياسي القائم، وكذلك التعاون الاقتصادي بين البلدين».

الدبيبة يؤكد لتبون استعداد الحكومة لإجراء الانتخابات
وأضاف المكتب الإعلامي أن الدبيبة أكد في كلمته خلال اللقاء «استعداد الحكومة لإجراء الانتخابات التي تعتبر هدفها الأساسي في هذه المرحلة، وأن الشعب الليبي لم يعد راغبًا بالمراحل الانتقالية التي تتم صناعتها بالتزوير بهدف إطالة الأزمة الليبية».

- رئيس الوزراء الجزائري يستقبل الدبيبة والوفد المرافق له بمطار هواري بومدين
- الدبيبة يتوجه إلى الجزائر في زيارة رسمية رفقة وزراء

تشاور حول القضايا المشتركة بين ليبيا والجزائر
وفي وقت سابق اليوم، قال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية إن زيارة الدبيبة إلى الجزائر العاصمة تأتي في إطار التشاور حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب تطوير علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين.

حضر اللقاء من الجانب الليبي رئيس المخابرات العامة ورئيس الأركان العامة ورئيس جهاز الأمن الداخلي، ووزيرا الدولة للاتصال والشؤون السياسية وشؤون مجلس الوزراء، ومن الجانب الجزائري رئيس الوزراء ووزيرا الخارجية والاتصال ورئيسا المخابرات العامة وجهاز الأمن الداخلي.

ووصل الدبيبة والوفد المرافق له إلى الجزائر العاصمة، ظهر اليوم، وكان في استقباله رئيس الوزراء أيمن بن عبدالرحمان ووزيرا الداخلية والاتصال السياسي وعدد من المسؤولين الجزائريين، حيث أُقيمت مراسم استقبال رسمية بمطار هواري بومدين الدولي.

لقاء الدبيبة وتبون بمقر الرئاسة الجزائرية، الإثنين 18 أبريل 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)
لقاء الدبيبة وتبون بمقر الرئاسة الجزائرية، الإثنين 18 أبريل 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)
لقاء الدبيبة وتبون بمقر الرئاسة الجزائرية، الإثنين 18 أبريل 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)
لقاء الدبيبة وتبون بمقر الرئاسة الجزائرية، الإثنين 18 أبريل 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)
لقاء الدبيبة وتبون بمقر الرئاسة الجزائرية، الإثنين 18 أبريل 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)
لقاء الدبيبة وتبون بمقر الرئاسة الجزائرية، الإثنين 18 أبريل 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)
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