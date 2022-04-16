إعدام 800 كيلو من الدواجن الفاسدة في صبراتة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، السبت، إعدام كميات من الدواجن والكبدة الفاسدة جرى ضبطها في صبراتة.

وتقدم كمية الدجاج المعدم بـ800 كيلوغرام، إضافة إلى 100 كيلوغرام من الكبدة الفاسدة، حسب بيان صادر عن المركز أشار إلى تخزين هذه الكميات في ظروف بيئية سيئة، وتحويلها لشرائح من البرغر في دورات مياه.

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وأوضح المركز أن هذه الكميات جرى ضبطها في أحد الأوكار لـ«العمالة المصرية» في صبراتة، خلال حملة لمفتشي مكتب الرقابة على الأغذية والأدوية رفقة الحرس البلدي.

إعدام 800 كيلو من الدواجن الفاسدة في صبراتة، 16 أبريل 2022. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)

إعدام 800 كيلو من الدواجن الفاسدة في صبراتة، 16 أبريل 2022. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)

إعدام 800 كيلو من الدواجن الفاسدة في صبراتة، 16 أبريل 2022. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)

إعدام 800 كيلو من الدواجن الفاسدة في صبراتة، 16 أبريل 2022. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)

إعدام 800 كيلو من الدواجن الفاسدة في صبراتة، 16 أبريل 2022. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)

إعدام 800 كيلو من الدواجن الفاسدة في صبراتة، 16 أبريل 2022. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)