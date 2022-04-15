مداهمة وكر للحوم الفاسدة في صبراتة (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الجمعة، مداهمة منزل يستخدم في تحويل لحوم الدجاج الفاسد إلى منتج «هامبرغر» وتسويقها للمحال التجارية.

ويقع المنزل بأحد ضواحي مدينة صبراتة، وأسفرت المداهمة التي نفذها أعضاء التحري والقبض بقسم البحث الجنائي صبراتة، عن ضبط عدد من العمالة الوافدة من الجنسية المصرية وبحوزتهم أختام وقسيمات معدة لتزوير صلاحية الدجاج، وفق بيان صادر عن الوزارة.

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وأشارت الوزارة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للجهات المختصة.

مداهمة وكر للحوم الفاسدة في صبراتة، 15 أبريل 2022. (وزارة الداخلية)

مداهمة وكر للحوم الفاسدة في صبراتة، 15 أبريل 2022. (وزارة الداخلية)

مداهمة وكر للحوم الفاسدة في صبراتة، 15 أبريل 2022. (وزارة الداخلية)

مداهمة وكر للحوم الفاسدة في صبراتة، 15 أبريل 2022. (وزارة الداخلية)

مداهمة وكر للحوم الفاسدة في صبراتة، 15 أبريل 2022. (وزارة الداخلية)

مداهمة وكر للحوم الفاسدة في صبراتة، 15 أبريل 2022. (وزارة الداخلية)

مداهمة وكر للحوم الفاسدة في صبراتة، 15 أبريل 2022. (وزارة الداخلية)