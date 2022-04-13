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السفير الإيطالي: زيادة محتملة في إنتاج الغاز الليبي بنسبة 30%

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 13 أبريل 2022, 11:43 صباحا
السفير الإيطالي: زيادة محتملة في إنتاج الغاز الليبي بنسبة 30%
السفير الإيطالي لدى ليبيا، جوزيبي بوتشينو. (أرشيفية: الإنترنت)
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قال السفير الإيطالي لدى ليبيا، جوزيبي بوتشينو، إن ليبيا يمكنها زيادة إنتاج الغاز بنسبة 30% باستثمارات لا تتجاوز مليار دولار بشرط أن تكون في طرابلس سلطة تنفيذية قوية ومشتركة.

جاء ذلك خلال مشاركة بوتشينو في حلقة نقاشية بعنوان «محور المتوسط- ليبيا» التي نظمتها جامعة لويس في روما أمس الثلاثاء.

وأوضح أن 65% من الغاز المستخرج في غرب ليبيا باتجاه الحدود مع تونس يستخدمه الليبيون والباقي يذهب إلى «جرين ستريم»، في إشارة إلى خط أنابيب الغاز الذي يربط بين إيطاليا وليبيا. وذكر أنه يمكن مساعدة الليبيين على إنتاج الطاقة بطريقة بديلة وتقليل نسبة الـ65%. وفقا لموقع «ديكود 39» الإيطالي.

وأضاف «هدف زيادة إنتاج النفط حاليا من 1.2 مليون برميل يوميا إلى مليونين هو واقعي ويمكن تحقيقه خلال عام ونصف العام أو عامين في حال توفرت الظروف والاستثمارات المناسبة».

دور «إيني» في ليبيا
وسلط الضوء على الاستثمارات الإيطالية في النفط، إذ أوضح: «لا ننسى الدور الأساسي والمقدر جدا لشركة إيني في ليبيا حيث تعمل بمشروع مشترك مع المؤسسة الوطنية للنفط وشركة مليتة للنفط والغاز والتي توفر فرص عمل للعديد من الليبيين ودربت الآلاف في إيطاليا».

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كما أشار الدبلوماسي الإيطالي إلى الزيادة الكبيرة جدا في التجارة بين إيطاليا وليبيا خلال العام 2021، والتي وصلت تقريبا إلى عتبة 7 مليارات يورو. منوها بأن البلاد يمكن أن تجد على الفور اتفاقية لبناء مؤسسات جديدة في انسجام تام.

وعلى المستوى الاقتصادي، قال بوتشينو إن العلاقات بين ليبيا والعالم الخارجي تحسنت، مشيرا إلى إعادة إعمار مطار طرابلس الدولي بواسطة كونسورتيوم إينيس الإيطالي.وشدد على ضرورة إدراك أنه على الرغم من المشكلات الخطيرة أحرزت البلاد تقدما، حيث يسري وقف إطلاق النار منذ 2020 وكان هناك فقط اشتباكات بين الفصائل كان آخرها وأخطرها قبل أيام في طرابلس.

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