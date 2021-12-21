السفير الإيطالي يأمل أن يكون تأجيل الانتخابات الليبية قصير الأمد

السفير الإيطالي في ليبيا، جوزيبي بوتشينو، (الإنترنت: أرشيفية)

قال سفير إيطاليا لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو، الاثنين، إن الانتخابات الليبية المرتقبة هي «جزء من عملية سياسية جارية»، وعبر عن أمله أن يكون تأجيلها قصير الأمد.

وبشأن المخاوف حول عدم إجراء الانتخابات في ليبيا وفق موعدها المعلن، لفت الدبلوماسي الإيطالي إلى أنه «حتى في انتخابات العام 2012 حصل تأجيل»، في إشارة إلى تأجيل انتخابات أعضاء (المؤتمر الوطني العام) حينها من 19 يونيو إلى 7 يوليو.

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جاء ذلك على هامش أعمال المؤتمر الرابع عشر لسفراء إيطاليا في العالم، المنعقد بالعاصمة الإيطالية، حيث قال جوزيبي: «لقد تغير الوضع في ليبيا اليوم كثيرًا مقارنة بالعام 2011: هناك عملية سياسية جارية، وهناك دعم دولي لهذه العملية».

وجدد السفير الإيطالي التأكيد على أنه من «المهم أن هناك عملية سياسية، وانتخابات 24 ديسمبر جزء من هذه العملية»، مشيرًا إلى أن مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة الخاصة لليبيا، ستيفاني وليامز، عادت إلى طرابلس و«أنها تعمل بدعم كامل من إيطاليا والأمم المتحدة».