السفير الإيطالي: الانتخابات في ليبيا «مستحيلة» مع وجود حكومتين

القاهرة - بوابة الوسط

قال السفير الإيطالي لدى ليبيا، جوزيبي بوتشينو، إن إجراء الانتخابات في ليبيا «مستحيل» مع وجود حكومتين، لكنه شدد على ضرورة الحفاظ على المنظور الانتخابي في ليبيا «على قيد الحياة»، حسبما نقلت وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء.

جاء ذلك خلال مشاركة بوتشينو في حلقة نقاشية بعنوان «محور المتوسط- ليبيا» التي نظمتها جامعة لويس في روما اليوم الثلاثاء.

بوتشينو: الحكومتان لا يبدو أنهما راغبتان في التفاوض

وتابع بوتشينو: «الوضع على الأرض معقد. لقد ظهر إطار عمل مع حكومتين تعتبران نفسيهما شرعية، ولا يبدو أنهما راغبتان في التفاوض»، مشيرًا إلى محاولة رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا في 10 مارس دخول طرابلس، لكنه تراجع بعد ذلك لتجنب استخدام القوة.

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وأضاف الدبلوماسي الإيطالي: «علينا أن نرى ما ستكون التطورات في الأيام القليلة المقبلة. هناك سيناريوهات مختلفة، وأسوأها حكومة موازية جديدة»، مذكرًا، في هذا الصدد، بالانقسام السابق بين حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، والحكومة الموقتة في الشرق برئاسة عبد الله الثني.

وقال إن «هذا السيناريو سيؤدي إلى مشاكل في الموارد وتوترات جديدة»، مشددًا على أن «ليبيا بحاجة إلى وحدة، حكومة متماسكة، يمكنها القيام بعمل وطني إيجابي تجاه القوات الأجنبية الموجودة على الأرض».

واستطرد السفير الإيطالي: «الأيام القليلة المقبلة ستخبرنا إلى أين نحن ذاهبون. لكنها مفاوضات يجب أن تظل ليبية. يمكن للمجتمع الدولي أن يفعل شيئًا ما، لكنها مفاوضات ليبية خالصة».

السفير الإيطالي: احتمال تشكيل «حكومة ساحلية»

وأشار إلى أن «إحدى الفرضيات على الأرض هي احتمال تشكيل حكومة ساحلية»، أي أنها يمكن أن تعد البلاد للانتخابات، وأضاف: «لتحقيق ذلك يجب التوصل لاتفاق بين المؤسستين الرئيسيتين وهما مجلس نواب طبرق ومجلس الدولة، اللذان سيجتمعان غدًا في القاهرة».

وخلص إلى القول إن «نجاح المسار نحو الانتخابات سيقلل من المسار نحو سلطة تنفيذية واحدة: سيكون الليبيون هم من يقرر أي واحد منهم».