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بليحق لـ«بوابة الوسط»: اجتماع اللجنة المشتركة من «النواب» و«الدولة» بالقاهرة غدا

القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوي الثلاثاء 12 أبريل 2022, 04:12 مساء
بليحق لـ«بوابة الوسط»: اجتماع اللجنة المشتركة من «النواب» و«الدولة» بالقاهرة غدا
الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، (أرشيفية: صفحة المجلس على فيسبوك)
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قال الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن اجتماعات اللجنة المشتركة المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة من المتوقع أن تبدأ غدا بالعاصمة المصرية القاهرة.

وأشار بليحق في تصريح إلى «بوابة الوسط»، الثلاثاء، إلى أن هذه الاجتماعات تُعقد تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مبينا أن وفد مجلس النواب المشارك في الاجتماعات يصل العاصمة المصرية اليوم.

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وأوضح أن الاجتماعات تعقد وفقا لقرار مجلس النواب الخاص بمراجعة النقاط والمواد محل الخلاف في مشروع الدستور.

وأمس الإثنين، قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب، فتحي المريمي، إن هناك اجتماعا مرتقبا لأعضاء مجلسي النواب والدولة بالقاهرة يتوقع أن يعقد الثلاثاء. وأضاف في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن الاجتماع سيخصص للنظر في المسائل الخلافية في بعض مواد مسودة الدستور، إذ إن اللجنة المكلفة من مجلس النواب ستتولى مراجعة النقاط محل الخلاف في مشروع الدستور الموجز من الهيئة التأسيسية.

والجمعة الماضية، شكل مجلس النواب لجنة من 12 عضوا لمراجعة النقاط محل الخلاف في مشروع الدستور وإجراء التعديلات اللازمة. وشدد قرار التشكيل على أن اللجنة ملتزمة بما ورد في الإعلان الدستوري الثاني عشر، وأنه عند الاختلاف تعرض أعمال اللجنة على مجلس النواب.

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