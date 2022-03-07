السايح يبحث مع السفير الإيطالي سبل دعم إنجاز الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، مع سفير إيطاليا لدى ليبيا، جوزيبي بوتشينو، سبل دعم المساعي الوطنية الساعية لإنجاز الانتخابات خلال الفترة المقبلة.

وتناول اللقاء آخر المستجدات والتطورات في المشهد السياسي الليبي، حسب بيان المفوضية على موقعها الإلكتروني الإثنين.

وأكد جوزيبي دعم حكومته خيارات الشعب الليبي، مثمنا جهود المفوضية في هذه المرحلة الصعبة، وسعيها لتنفيذ إرادة الشعب الليبي وتطلعاته نحو السلام والاستقرار.

كما التقى السفير الإيطالي، اليوم، نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، حيث أعرب عن دعم بلاده مبادرة المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، ستيفاني وليامز، «بما يسهم في استقرار ليبيا»، وفق بيان المكتب الإعلامي للمجلس.

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وأشار بوتشينو إلى متابعة بلاده للتطورات السياسية في ليبيا ودعم مساعي المجلس الرئاسي لتحقيق الاستقرار، وصولا لإجراء الانتخابات التي يطمح لها كل الليبيين.

ويوم الجمعة، اقترحت وليامز تشكيل لجنة مشتركة بين المجلسين تتكون من 12 عضوا، بواقع ستة من كل مجلس، على أن تجتمع في 15 مارس الجاري في مكان يجري التوافق عليه، للعمل لمدة أسبوعين لوضع قاعدة دستورية توافقية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وحددت المبادرة الأممية يوم الثلاثاء المقبل، (الثامن مارس الجاري)، موعدا أخيرا لانتظار الرد السريع من المجلسين، مؤكدة مسؤولية المؤسسات الليبية في «إبداء حسن النية في العمل والانخراط معا بشكل بناء» للمضي نحو الاستحقاق الانتخابي.