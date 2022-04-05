وزارة الاقتصاد تحدد ضوابط لضبط توزيع الوقود

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج، قرارًا لضبط توزيع الوقود، ويحدد شروطًا لسيارات نقل الوقود، وضرورة وجود شهادات المعايرة القانونية لمحطات توزيع الوقود.

سيارات نقل الوقود

وخاطبت المادة الأولى من القرار رقم 407 لسنة 2022 م، شركات نقل الوقود الخاصة والعامة، بضرورة أن تكون المركبات الخاصة بنقل الوقود مزودة بجهاز «جي بي إس» ومزودة بعداد يبين كيمة الليترات المحمولة على ظهر الشاحنة، وفق صفحتها على «فيسبوك».

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كما ألزم القرار في مادته الثانية شركة البريقة لتسويق النفظ عدم تحميل سيارات نقل الوقود بالمشتقات النفطية إلا بعد التأكد من الشروط المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار، وأن تكون السيارات مقفلة بالكرشم الخاص بنقل الوقود، بالإضافة إلى إلزام أصحاب محطات توزيع الوقود بالعنونة البريدية الإلكترونية.

شهادات المعايرة القانونية

وأشار القرار في مادته الثالثة على مراقبي الاقتصاد والتجارة بالبلديات التأكد من وجود شهادات المعايرة القانونية لمحطات توزيع الوقود ومخاطبة مكاتب السجل التجاري المحلية بالمراقبات بعدم منح أو تجديد أو تعديل أي قيودات بالسجلات التجارية بالنسبة للمحطات المقفلة إلى حين معالجة أوضاعها قانوناً وإحالة تقرير مفصل إلى إدارة التجارة الداخلية.