إحالة أذونات صرف علاوة الأبناء عن 3 أشهر إلى مصرف ليبيا المركزي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية، أنها نفذت أذونات الصرف الخاصة بعلاوة الأبناء عن أشهر (أبريل، مايو، يونيو) من العام الجاري 2022، وإحالتها إلى مصرف ليبيا المركزي اليوم الخميس لاستكمال الإجراءات المتبعة، وفق ما نشرته منصة «حكومتنا».

وقال المنصة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية أكدت أنها ستحيل قيمة الربع الثالث للعلاوة عن أشهر (يوليو وأغسطس وسبتمبر) من العام الجاري، في منتصف شهر رمضان المبارك.

وطالب مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية خلال اجتماعه العادي الرابع للعام الجاري 2022، الذي عُقد في 20 مارس، وزارة الشؤون الاجتماعية بضرورة صرف منحة الزوجة وعلاوة الأبناء قبل شهر رمضان المبارك، بحسب ما أعلنه الناطق باسم الحكومة محمد حمودة.

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وأعطى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، في 15 مارس، تعليمات لوزارتي المالية والشؤون الاجتماعية بالعمل على صرف منحة الزوجة والأبناء للعام 2022 عن الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري لمناسبة شهر رمضان.

وفي 17 مارس، أعلنت وزارة المالية، إحالة أذون الصرف للأشهر الثلاثة من العام الجاري (يناير وفبراير ومارس) إلى مصرف ليبيا المركزي لاستكمال إجراءات صرفها المتبعة بعدما نفذتها الوزارة وفقا لتوجيهات مجلس الوزراء.