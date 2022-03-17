«المالية»: تنفيذ أذونات صرف علاوة الأبناء لأشهر يناير وفبراير ومارس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة المالية، مساء الأربعاء، عن تنفيذ أذونات الصرف الخاصة بعلاوة الأبناء للربع الأول من العام الجاري (يناير وفبراير ومارس).

وأوضح عمر بسيسة، رئيس الفريق الإعلامي بوزارة المالية، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، أن الوزارة أحالت إذون الصرف للأشهر الثلاثة أول أمس الإثنين، لاستكمال بقية الإجراءات المتبعة.

وأضاف أن وزارة المالية تسلمت أمس الثلاثاء كتاب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء بشأن صرف منحة الزوجة والأبناء توطئة لإحالة أذونات صرفها للمصرف المركزي خلال الأيام المقبلة.

- الدبيبة يوجه بصرف 9 أشهر من منحة الزوجة والأبناء قبل شهر رمضان

وأمس الثلاثاء، أعطى الدبيبة تعليمات لوزارتي المالية والشؤون الاجتماعية بالعمل على صرف منحة الزوجة والأبناء للعام 2022م عن الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري لمناسبة شهر رمضان.

ونص منشور عبر صفحة وزارة المالية على «فيسبوك»، على صرف منحة الزوجة والأبناء عن الأشهر يناير وفبراير ومارس، إضافة إلى أبريل ومايو ويونيو ويوليو وأغسطس وسبتمبر، على أن يجري الصرف قبل حلول شهر رمضان المبارك.