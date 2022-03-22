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ممثلو القيادة العامة بلجنة «5+5» يطالبون بصرف رواتب العسكريين وعدم تدخل السياسيين في عملها

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 22 مارس 2022, 11:13 مساء
ممثلو القيادة العامة بلجنة «5+5» يطالبون بصرف رواتب العسكريين وعدم تدخل السياسيين في عملها
الاجتماع التاسع للجنة العسكرية المشتركة الذي عقد بمقرها الدائم في سرت، الأربعاء 9 فبراير 2022. (حساب وليامز على تويتر)
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طالب ممثلو القيادة العامة باللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، اليوم الثلاثاء، صرف مرتبات منتسبي القوات المسلحة دون أي تأخير، وعدم تدخل السياسيين في عمل اللجنة.

جاء ذلك في بيان لممثلي القيادة العامة باللجنة، تخاطب فيه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إزاء ما وصفته بـ«التصرفات غير المسؤولة» لحكومة الوحدة الوطنية، وفق صفحة آمر التوجيه المعنوي بقوات القيادة العامة، اللواء خالد المحجوب على «فيسبوك».

وأشار البيان إلى أن اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» تعمل على المحافظة على ثبات واستمرار وقف إطلاق النار لضمان الاستقرار في البلاد وتهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وإعادة فتح الطريق الساحلي والمساهمة في فتح المطارات وتسيير الرحلات الجوية بين شرق البلاد وغربها وجنوبها.

- الدبيبة: دعم الانتخابات يسهم في نجاح عمل لجنة «5+5»
- المنفي يشدد على ضرورة الإسراع في صرف مرتبات منتسبي الجيش شرقا وغربا وجنوبا قبل رمضان
- وليامز تؤكد استعداد الشركاء الدوليين لتقديم الدعم الفني والخبرة المطلوبين للجنة «5+5»

انتقاد حكومة الوحدة الوطنية
لكنهم قالوا إن «حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها قامت بإغلاق المجال الجوي بين غرب البلاد وشرقها لأسباب سياسية ،الأمر الذي يزيد من معاناة المواطن»، بالإضافة إلى قيامها بـ«حجب وإيقاف صرف رواتب منتسبي القوات المسلحة منذ ثلاثة أشهر».

وفيما ذكّر البيان بقرب حلول شهر رمضان، لفت إلى أن «هذه ليست المرة الأولى، وأن القيادة العامة قدمت جميع بيانات الرقم الوطني إلى هيئة الرقابة الإدارية والتي بدورها قامت بمراجعتها والتأكد من صحتها، وذلك وفق الكتاب رقم 3529.8.1.1 بتاريخ 2021/09/27، كما تم تسوية جميع المبالغ المصروفة في السابق مع مراقبة الخدمات المالية بنغازي وفق الكتاب رقم مح /م/ب 56/139/11 بتاريخ 2021/01/13».

تحذير من انهيار المسار العسكري
وإزاء ما سبق، حذر ممثلو القيادة العامة باللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، مما قد يترتب على ما سبق من «انهيار المسار العسكري والعودة إلى مربع الفوضى والانقسام وعدم الاستقرار»، محملة مسؤولة ذلك إلى الحكومة ورئيسها عبدالحميد الدبيبة.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، اجتمع رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مع وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية، خالد المبروك، وشدد «على ضرورة الإسراع في صرف مرتبات منتسبي الجيش شرقًا وغربًا وجنوبًا، قبل حلول شهر رمضان المبارك دون أي تأخير»، وفق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

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