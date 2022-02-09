وليامز تؤكد استعداد الشركاء الدوليين لتقديم الدعم الفني والخبرة المطلوبين للجنة «5+5»

القاهرة - بوابة الوسط

جددت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني وليامز، التأكيد على استعداد الأمم المتحدة والشركاء الدوليين لتقديم الدعم الفني والخبرة المطلوبين للجنة العسكرية المشتركة «5+5»، مثنية على التقدم المحرز في عمل اللجنة.

وشاركت وليامز، اليوم الأربعاء، في الاجتماع التاسع للجنة العسكرية المشتركة الذي عقد بمقرها الدائم في مدينة سرت بحضور طرفي اللجنة من القيادة العامة في اللجنة برئاسة اللواء امراجع العمامي، والمنطقة الغربية برئاسة اللواء أحمد أبوشحمة، ووفد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ورؤساء اللجان الفرعية المكلفة من اللجنة العسكرية.

وغردت وليامز عبر حسابها على «تويتر» حول الاجتماع قائلة: «سررت للغاية بعودتي إلى مدينة سرت اليوم للقاء أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)». وأضافت: «ناقشنا جهود اللجنة في تفعيل خطة العمل التي تم التوقيع عليها في أكتوبر الماضي».

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وأثنت وليامز «على التقدم المحرز في إطلاق المحتجزين وجهود اللجنة وخطتها لإعادة فتح طريق أبو قرين والجفرة».

وجددت في تغريدة ثانية التأكيد على «استعداد الأمم المتحدة والشركاء الدوليين لتقديم الدعم الفني والخبرة المطلوبين للجنة العسكرية المشتركة من خلال تواجد فريق وحدة مراقبة وقف إطلاق النار على الأرض».

وخُصِّص الاجتماع التاسع للجنة العسكرية المشتركة «5+5» لبحث آلية توحيد المؤسسة العسكرية واستمرار فتح الطريق الساحلي. ومناقشة ما يتعلق بنزع الألغام وتأمين الطريق الساحلي، وكيفية وضع آلية حلول لخروج المرتزقة الأجانب من البلاد، على ما أفادت مصادر مطلعة في اللجنة «بوابة الوسط».