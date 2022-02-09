وليامز تبحث مع اللجنة العسكرية (5+5) آلية توحيد المؤسسة العسكرية

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

بحثت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة فى ليبيا، ستيفاني وليامز، مع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) بسرت، آلية توحيد المؤسسة العسكرية واستمرار فتح الطريق الساحلي.

اللقاء حضره رئيس وفد القيادة العامة في اللجنة اللواء امراجع العمامي، وعضو اللجنة أحمد أبوشحمة، ووفد بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا، ورؤساء اللجان الفرعية المكلفة من اللجنة العسكرية.

وناقش اللقاء ما يتعلق بنزع الألغام وتأمين الطريق الساحلي، وكيفية وضع آلية حلول لخروج المرتزقة الأجانب من البلاد، وفق مصادر مطلعة في اللجنة إلى «بوابة الوسط».

ووصلت وليامز والوفد المرافق لها، إلى سرت اليوم الأربعاء.

- انطلاق الاجتماع التاسع للجنة «5+5» في سرت

وفي وقت سابق من اليوم، انطلقت أعمال الاجتماع التاسع للجنة العسكرية المشتركة «5+5» بحضور جميع أعضائها، ووفد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وذلك بمقر اللجنة الدائم في مجمع قاعات واغادوغو في مدينة سرت.

وشمل جدول أعمال الاجتماع سبل استدامة حفظ الأمن وإعمام السلام في ليبيا، ودراسة وضع آليات ناجحة لإخراج المرتزقة والقوات الداعمة لهم بشكل نهائي.