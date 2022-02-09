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انطلاق الاجتماع التاسع للجنة «5+5» في سرت

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 09 فبراير 2022, 12:21 مساء
انطلاق الاجتماع التاسع للجنة «5+5» في سرت
أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة في سرت، 9 فبراير 2022، (المركز الإعلامي للوزراءات والهيئات)
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انطلقت أعمال الاجتماع التاسع للجنة العسكرية المشتركة «5+5» بحضور جميع أعضائها، ووفد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وذلك بمقر اللجنة الدائم في مجمع قاعات واقادوقو في مدينة سرت.

ويشمل جدول أعمال الاجتماع جملة من النقاط، منها سبل استدامة حفظ الأمن وإعمام السلام في ليبيا، ودراسة وضع آليات ناجحة لإخراج المرتزقة والقوات الداعمة لهم بشكل نهائي، حسب بيان المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة ليبيا، على صفحته في موقع «فيسبوك»، الأربعاء.

كما يناقش الاجتماع ما يستجد من أعمال ونقاط تسهم في التقارب العسكري الليبي، والتصالح المجتمعي بمختلف ربوع الوطن؛ لتحقيق السيادة الوطنية والاستقرار، وفق البيان.

سيارات تابعة للبعثة الأممية.
سيارات تابعة للبعثة الأممية.
مقر اللجنة العسكرية في سرت.
مقر اللجنة العسكرية في سرت.
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