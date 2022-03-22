الدبيبة: دعم الانتخابات يسهم في نجاح عمل لجنة «5+5»

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، ضرورة «دعم الانتخابات وفق المواعيد المقترحة»، معتبرًا أنها «الحل الذي سيصل بالبلاد إلى بر الأمان»، و«يسهم في نجاح عمل» اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، و«يسهل عملها مع سلطة تشريعية وتنفيذية منتخبة».

جاء ذلك خلال لقاء الدبيبة، بديوان رئاسة الوزراء، أعضاء اللجنة؛ بهدف «متابعة أعمالها والإجراءات المتخذة من قبلها، واجتماعاتهم مع زملائهم بشأن وضع آليات لمتابعة عملهم»، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة.

- وفد المنطقة الغربية بـ«لجنة 5+5» يدعو إلى الإسراع في إجراء الانتخابات

- وليامز تجتمع مع أعضاء لجنة «5+5» عن المنطقة الغربية

وفي الثامن من مارس الجاري، أكدت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني وليامز وأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» عن المنطقة الغربية «أهمية الحفاظ على الهدوء والأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد».

وقالت وليامز، آنذاك عبر حسابها على «تويتر»، إنها أجرت «حوارًا مثمرًا في طرابلس مع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) عن الغرب، حيث أطلعوني على الجانب الفني من عملهم في الفترة المقبلة، لا سيما خططهم المتعلقة بمراقبي وقف إطلاق النار المحليين والدوليين».

وفي فبراير، أصدر وفد المنطقة الغربية باللجنة العسكرية المشتركة «5+5» بيانًا بشأن الوضع الراهن والتطورات السياسية في ليبيا، دعا فيه «جميع الأطراف المحلية والدولية إلى الإسراع في إجراء الانتخابات» التي رأى «أنها البداية الحقيقية للوصول بالبلاد إلى بر الأمان».

من اجتماع الدبيبة في طرابلس مع أعضاء لجنة «5+5»، 22 مارس 2022. (المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

من اجتماع الدبيبة في طرابلس مع أعضاء لجنة «5+5»، 22 مارس 2022. (المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)