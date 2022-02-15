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وفد المنطقة الغربية بـ«لجنة 5+5» يدعو إلى الإسراع في إجراء الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 15 فبراير 2022, 06:24 مساء
وفد المنطقة الغربية بـ«لجنة 5+5» يدعو إلى الإسراع في إجراء الانتخابات
أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» عن المنطقة الغربية من اليمين خلال اجتماع سابق للجنة. (رشيفية: الإنترنت)
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أصدر وفد المنطقة الغربية باللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، اليوم الإثنين، بيانًا بشأن الوضع الراهن والتطورات السياسية في ليبيا، دعا فيه «جميع الأطراف المحلية والدولية إلى الإسراع في إجراء الانتخابات» التي رأى «أنها البداية الحقيقية للوصول بالبلاد إلى بر الأمان».

وأشار وفد المنطقة الغربية في مقدمة البيان الذي اطلعت عليه «بوابة الوسط» إلى ما قامت به اللجنة العسكرية المشتركة من توقيعها على وقف إطلاق النار الذي قال إنه «أنهى مرحلة عصيبة من الصراع ومهد لمرحلة جديدة سادها الاستقرار ووضع بداية حقيقية لتوافق سياسي ونمو اقتصادي».

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وأعرب وفد المنطقة الغربية في بيانه عن «مخاوف حقيقية» تساوره «من أن جهود بناء السلام التي عملت عليه اللجنة طوال الفترة الماضية باتت مهددة ومعرضة في أي وقت إلى التلاشي والانهيار» جراء ما يراه «هذه الأيام من صراع بين الأطراف السياسية».

ودعا وفد المنطقة الغربية باللجنة العسكرية المشتركة في بيانه «جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتغليب مصلحة الوطن العليا على المصالح الحزبية أو الشخصية»، منبهًا إلى أن الأخطار باتت تحدق بالبلاد».

يأتي البيان على خلفية تصاعد الأزمة السياسية في ليبيا، على خلفية تكليف مجلس النواب، لفتحي باشاغا برئاسة وتشكيل حكومة جديدة خلفًا لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، ورفض الأخير تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة.

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