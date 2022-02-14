أوساط فرنسية: الحل وساطة دولية بين باشاغا والدبيبة.. والعين على المصرف المركزي

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

سلطت أوساط فرنسية الضوء على مستجدات الأزمة في ليبيا، عقب تكليف مجلس النواب فتحي باشاغا تشكيل حكومة جديدة، ورفض الرئيس الحالي عبدالحميد الدبيبة حتى الآن التنازل عن المنصب، مشيرة إلى أن التنافس سيكون في الوصول إلى أموال المصرف المركزي والاعتراف الدولي، وسط تساؤلات إن كان باشاغا سيأتي بأسماء متوافق عليها لدى تشكيله السلطة التنفيذية الجديدة.

التحالف بين حفتر وباشاغا سمح لمجلس النواب بتعيينه رئيسًا للوزراء

بعد أن تخلفت عن الموعد النهائي للانتخابات في ديسمبر، وجدت ليبيا نفسها مهددة بالوقوع في ورطة جديدة، مع اثنين من رؤساء الحكومة المتنافسين في طرابلس، وفق جريدة «لاكروا» الفرنسية اليوم الإثنين، التي عادت إلى نهاية العام 2020، بعد وقت قصير من عدم تمكن قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر من السيطرة على غرب البلاد عسكريًّا، وجرى التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار، تلاه إطلاق عملية سلام برعاية الأمم المتحدة. وعُيِّن عبدالحميد الدبيبة في إطار هذه العملية على رأس حكومة انتقالية جديدة، مهمتها توحيد المؤسسات وقيادة البلاد إلى انتخابات رئاسية وتشريعية، إذ كان من المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر.

وبسبب عدم التوافق بين الأطراف الليبية تأجلت الانتخابات إلى أجل غير مسمى، مما أضعف موقف حكومة الوحدة الوطنية. ويرى المصدر أن التحالف بين المشير حفتر وفتحي باشاغا، وهما خصمان سابقان، سمح بتعيين الأخير، في إجراء مثير للجدل، من قبل مجلس النواب.

تغيير الولاءات والمصرف المركزي والاعتراف الدولي تحسم المنافسة بين باشاغا والدبيبة

ويبقى أن نرى الآن - والكلام للجريدة - كيف سيتطور ميزان القوى على الأرض بين رئيسي الحكومة المتنافسين، وكلاهما من مصراتة، وأيضًا يحظيان بدعم الجماعات المسلحة ذات النفوذ الكبير في غرب البلاد، ولكن مع تحالفات متغيرة وقابلة للتراجع. وقبل توجهه إلى مصراتة، هبط فتحي باشاغا دون صعوبة، الخميس 10 فبراير، على متن طائرة استأجرها نجل المشير حفتر في مطار طرابلس-معيتيقة، حيث عقد مؤتمرًا صحفيًّا، تحت حماية ميليشيات الزاوية وبعض الجماعات من مصراتة. أما في طرابلس، فيستفيد الدبيبة بشكل خاص من دعم «اللواء 444» من طرابلس ولواء من مصراتة.

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الباحث جليل حرشاوي يقول: «إذا غيرت ميليشيات مصراتة المنتشرة في طرابلس مواقفها لصالح باشاغا، فقد انتهى الأمر بالنسبة للدبيبة». ووراء هذه الحلقة الأخيرة يوجد في الواقع صراع مستمر على السلطة بين الفصائل للسيطرة على الأرض، والوصول إلى أموال المصرف المركزي والاعتراف الدولي، ويضيف حرشاوي: «الجماعات المسلحة وعدة شبكات تدعم باشاغا لأنها تريد تحدي النظام الذي وضعته تركيا في طرابلس منذ يونيو 2020، وهو ما يزعج مصالحها، في حين أن الدبيبة ومحافظ المصرف المركزي تربطهما علاقات وثيقة مع أنقرة، ويبدو أن باشاغا يحظى بدعم سياسي ضمني من عدة دول من بينها فرنسا وروسيا حتى لو بقيت هذه العواصم رسميًّا في الخفاء.

تساؤلات حول قدرة باشاغا على تشكيل الحكومة الجديدة في ليبيا

من جانبها أشارت الإذاعة الفرنسية، إلى حالة عدم اليقين في ليبيا بعد تصويت مثير للجدل في البرلمان مع اثنين من رئيسي الحكومة المتنافسين، ما يثير عدة تساؤلات من قبل محللين، بينها إمكانية باشاغا في تشكيل حكومة خلال الأسبوعين المقبلين، وهل سيأتي بأسماء يمكن التوافق عليها؟ بينما في المقابل أعلن الدبيبة، في عدة مناسبات، أنه لن يتنازل عن السلطة إلا لحكومة تخرج من صندوق الاقتراع في وقت سيكون صموده لبضعة أشهر أخرى صعبًا للغاية، لكن لا يمكن تجاهل وقوف البنك المركزي إلى جانبه.

في المقابل أشارت قناة «فرانس 24» إلى تكرار مشهد سلطتين تنفيذيتين من جديد في ليبيا، عقب إعلان البرلمان تعيين فتحي باشاغا رئيسًا للحكومة، في تصويت أدى إلى خلط أوراق السلطة، ويبدو أنه فتح الباب مجددًا لإطالة أمد الانتقال السياسي.

وحول إمكانية أن يجر هذا الوضع البلاد مجددًا إلى الفوضى، قال المحلل السياسي المختص في الشأن الليبي غازي معلى، إنه نظريًّا لدى البلد اليوم رئيس حكومة جديد ذا شرعية برلمانية (فتحي باشاغا) ورئيس وزراء آخر ذا شرعية أممية على رأس الحكومة منذ نحو عام (عبد الحميد الدبيبة) ولا يرغب في تسليم السلطة.

الحل الوحيد وساطة دولية أو إقليمية بين الدبيبة وباشاغا

واعتبر غازي أن باشاغا حين وصل إلى طرابلس تم استقباله كالأبطال، في حين لم يتصل بالدبيبة ولم يقابله من أجل إجراءات تسليم السلطة، وهذا ينبئ بقطيعة بين الطرفين. الدبيبة من جهته أكد في عدة مناسبات أنه لن يسلم السلطة إلا لحكومة تأتي من رحم الانتخابات وهذه المعطيات تنبئ بأزمة سياسة حادة حسب المحلل السياسي. لكن المؤشرات الأمنية إلى حد الآن مريحة فباشاغا وصل إلى مطار طرابلس الخميس، وانتقل إلى بيته ولم يتعرض إلى أي خطر، لكن ورغم هذه المؤشرات الحالية فإن ذلك لا يمنع أن تنقلب الأمور في أي لحظة.

أما الحلول التي من الممكن أن تلجأ إليها الأطراف الليبية للخروج من هذه الأزمة السياسية، فيعلق غازي أنه من الصعب أن يكون الحل «ليبيًّا ليبيًّا»، ويرى أن الحل الوحيد هو وساطة دولية أو إقليمية وأي حلول ستطرحها هذه الوساطة يجب أن تمسك العصا والجزرة للطرفين، فالدبيبة على سبيل المثال لن يقبل بالاستقالة من المنصب إلا بمقابل. وتفيد بعض الأنباء بأن السفير الأميركي لدى ليبيا اتصل بالمقربين من الدبيبة من أجل التوصل إلى حل وإقناعه بالتخلي عن السلطة مقابل السماح له بالترشح للانتخابات المقبلة، لاسيما أن باشاغا تعهد بإجراء انتخابات جديدة خلال 14 شهرًا من الآن.