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غموض ومخاوف تصعيد في انتظار تقديم باشاغا «حكومة البرلمان»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 12 فبراير 2022, 10:36 صباحا
غموض ومخاوف تصعيد في انتظار تقديم باشاغا «حكومة البرلمان»
رئيس الحكومة المكلف من قبل مجلس النواب فتحي باشاغا قبل إلقاء كلمة عقب وصوله إلى مطار معيتيقة. الخميس 10 فبراير 2022 (أرشيفية: الإنترنت)
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بعد 48 ساعة من قرار البرلمان تكليف وزير الداخلية الأسبق، المترشح لانتخابات الرئاسة، فتحي باشاغا، وهو القرار المثير للجدل، والتكهنات المتعددة، لا شيء يبدو خارج العادي في العاصمة طربلس، غير المظاهرة التي شهدها ميدان الشهداء في قلب العاصمة، ورفع فيها متظاهرون شعار«جمعة إسقاط البرلمان».

وفي جولة صباحية اليوم السبت لمراسل «بوابة الوسط» في شوارع طرابلس، لم يلاحظ أية إجراءات تعزيزية أمنية في محيط مقر الحكومة بطريق السكة، باستثناء  بعض سيارات الحراسة الأمنية المعتادة. 

مظاهرات في الشهداء وبيان حكماء مصراتة
ومساء الجمعة، شهد ميدان الشهداء في وسط العاصمة طرابلس تظاهرة احتجاجية دعا خلالها المشاركون إلى إسقاط البرلمان، ونددوا بالإجراءات الأخيرة التي اتخذها المجلس خلال جلسته الخميس.

جاء ذلك بالتزامن مع إعلان قادة وحكماء وأعيان من مدينة مصراتة رفضهم قرار مجلس النواب «تشكيل حكومة موازية» لحكومة الوحدة الوطنية، مطالبين بتنفيذ خارطة الطريق المتوافق عليها في تونس، التي تفضي إلى انتخابات لطالما انتظرها الشعب الليبي من أجل اختيار من يحكمه بإرادته الحرة.

وكلف مجلس النواب، الخميس، فتحي باشاغا تشكيل حكومة جديدة في غضون 15 يومًا، بعدما صوت المجلس «بالإجماع» على اختياره للمهمة، بحسب ما أعلن الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق. وتعهد باشاغا في كلمة له بمطار معيتيقة فور وصوله إلى طرابلس الليلة الماضية بتشكيل حكومة ممثلة لجميع الأطراف، معربًا عن ثقته بالتزام حكومة الوحدة الوطنية بمبادئ الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة.

في المقابل، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، إنه «لا يزال يمارس عمله وفقًا للمدد الزمنية المنصوص عليها في خارطة الطريق المعتمدة من قبل ملتقى الحوار في تونس»، مضيفًا أن «المجلس الرئاسي هو من يحق له تغيير حكومة الوحدة الوطنية وفقًا لخارطة الطريق في جنيف»، وفق ما أكده خلال مقابلة مع قناة «ليبيا الأحرار».

«القوى الوطنية» يرحب وبيان من عسكريين في مصراتة
من جهته، أعلن حزب تحالف القوى الوطنية، الجمعة، ترحيبه بتوافق مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة «في الملفين الدستوري والتنفيذي وما نتج عنه من تسمية فتحي باشاغا كرئيس للوزراء».

عسكريًا، رفض بيان صادر عن 65 كتيبة وغرفة أمنية في مصراتة قرار مجلس النواب، الخميس، بالتصويت على اختيار فتحي باشاغا لرئاسة الوزراء، وتضمين التعديل الدستوري الـ12 في الإعلان الدستوري الصادر في أغسطس 2011، معتبرًا أن ذلك «انفراد بالشأن السياسي الدستوري»، محذرًا «جميع الأطراف من المساس بالمسار السياسي المتفق عليه للحفاظ على مدنية الدولة والتداول السلمي للسلطة».

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على صعيد المجتمع الدولي يبدو الأمر أكثر غموضًا، فرغم إعلان الأمم المتحدة دعمها لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة؛ فإن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس دعا، «جميع الأطراف والمؤسسات (في ليبيا) إلى الاستمرار في ضمان اتخاذ مثل هذه القرارات الحاسمة بطريقة شفافة وتوافقية» تعليقا على توافق مجلس النواب والدولة على تكليف رئيس وزراء جديد وإقرار التعديل الدستوري.

رسالة من غوتيريس
ودعا غوتيريس في بيان وزعه الناطق باسمه «جميع الأطراف إلى الاستمرار في الحفاظ على الاستقرار في ليبيا كأولوية قصوى». مشيرًا إلى أنه «يتابع عن كثب الوضع في ليبيا. وقد أُحيط علما بالتصويت الذي جرى يوم الخميس، 10 فبراير، في مجلس النواب بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة لاعتماد التعديل الدستوري الذي يرسم مسارًا لعملية مراجعة مشروع الدستور للعام 2017 وللعملية الانتخابية. كما أُحيط علما بتصويت مجلس النواب لتعيين رئيس وزراء جديد».

كما ذكّر الأمين العام للأمم المتحدة، «جميع المؤسسات (الليبية) بالهدف الأساسي المتمثل في إجراء انتخابات وطنية في أقرب وقت ممكن من أجل ضمان احترام الإرادة السياسية لـ 2.8 مليون مواطن ليبي سجلوا للتصويت»، داعيًا «جميع الأطراف إلى الاستمرار في الحفاظ على الاستقرار في ليبيا كأولوية قصوى».

وفي المسار نفسه، أيدت واشنطن على لسان سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا «رسالة الأمين العام (للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس) بشأن التوافق والاستقرار والانتخابات» في ليبيا وفق تغريدة قصيرة نشرتها عبر حسابها على موقع «تويتر».

غموض ومخاوف في المشهد الليبي
ويخشى محللون وخبراء من تداعيات استمرار الغموض في مستقبل البلاد؛ إذ يصر السفير البريطاني السابق في ليبيا «بيتر ميليت»، في مقابلة مع «فرانس برس»، على أن البلاد تواجه الآن «حالة غموض كبيرة لا تخدم الشعب الليبي»، مشددًا على ضرورة مطالبة الأمم المتحدة «بإجراءات شفافة ومقبولة قانونًا»، وقال إن «دافع العديد من النواب هو الحفاظ على مناصبهم وامتيازاتهم، بدلًا من السماح بعملية تؤدي بسلاسة إلى الانتخابات». 

بينما ترى العضو السابق في فريق الخبراء الليبي، أماندا كادليك، في تصريح لوكالة «فرانس برس»، «ما قد يكون خطيرًا هو العنف في طرابلس، لأن باشاغا والدبيبة تربطهما علاقات عميقة في غرب ليبيا».

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