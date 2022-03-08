وليامز تجتمع مع أعضاء لجنة «5+5» عن المنطقة الغربية

القاهرة - بوابة الوسط

اجتمعت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا ستيفاني وليامز، اليوم الثلاثاء، مع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» عن المنطقة الغربية بالعاصمة طرابلس.

وقالت وليامز، عبر حسابها على «تويتر» إنها أجرت «حوارًا مثمرًا اليوم في طرابلس مع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) عن الغرب، حيث أطلعوني على الجانب الفني من عملهم في الفترة المقبلة، لا سيما خططهم المتعلقة بمراقبي وقف إطلاق النار المحليين والدوليين».

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وأضافت وليامز أنها وأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» عن المنطقة الغربية أكدوا خلال الاجتماع «أهمية الحفاظ على الهدوء والأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد».

وليامز تكثف مساعيها لاحتواء الأزمة السياسية المتصاعدة في ليبيا

وتكثف المستشارة الأممية مساعيها لاحتواء الأزمة السياسية المتصاعدة في ليبيا منذ تكليف مجلس النواب حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا، ورفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا لحكومة مكلفة من برلمان جديد، وذلك عبر سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع مختلف الأطراف الليبية.

وطرحت وليامز قبل أيام مبادرة لاحتواء الأزمة السياسية وحشد الدعم المحلي لإجراء الانتخابات، وذلك عبر تشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والدولة لإعداد قاعدة دستورية تمهيدًا للاستحقاق الذي ينتظره أكثر من 2.5 مليون ليبي تسلموا بطاقاتهم الانتخابية أواخر العام الماضي.

واطلعت وليامز، في وقت سابق اليوم، كلًّا من نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، ورئيس المحكمة العليا المستشار محمد الحافي، على مبادرتها «لعقد اجتماع للجنة المشتركة (6+6) بغية التوصل إلى قاعدة دستورية توافقية تمضي بالبلاد نحو الانتخابات في أقرب وقت ممكن عمليًّا» وفق تغريدة نشرتها عبر حسابها على «تويتر».