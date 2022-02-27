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تسجيل 1394 إصابة جديدة بـ«كورونا» و9 وفيات في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 27 فبراير 2022, 12:20 مساء
تسجيل 1394 إصابة جديدة بـ«كورونا» و9 وفيات في ليبيا
إجراء اختبارات الكشف عن «كورونا» في مختبر بمركز مكافحة الأمراض، (أرشيفية: المركز)
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أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 1394 إصابة بفيروس «كورونا المستجد» أمس السبت، و9 وفيات و3466 حالة شفاء.

وقال المركز، في بيان اليوم، إن مختبراته تسلمت أمس 4745 عينة، أظهرت التحاليل المعملية سلبية 3351 عينة، فيما تأكدت إصابة 1394 حالة، بنسبة حالات موجبة 29.3%، فيما سجلت 128 حالة حرجة .

وتوزعت حالات الوفاة على كل من المنطقة الغربية بـ7 حالات، وحالتين في المنطقة الشرقية، ولم تسجل المنطقة الجنوبية أي حالات وفاة بـ«كورونا» أمس.

وبذلك ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس «كورونا» المسجلة في ليبيا منذ ظهور الوباء في مارس 2020، إلى 493 ألفًا و548 حالة، بينها 26 ألفًا و196 حالة نشطة حتى الآن، بينما تعافى 461 ألفًا و102 حالة، وسجلت 6250 حالة وفاة بـ«كورونا».

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