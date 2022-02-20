رئيس البرلمان الجزائري لعقيلة صالح: الحوار والمصالحة أفضل مقاربة لخروج ليبيا من أزمتها

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

جدد رئيس البرلمان الجزائري إبراهيم بوغالي، لنظيره بمجلس النواب الليبي عقيلة صالح، التزام بلاده بـ«مرافقة ليبيا من أجل الخروج من أزمتها، وفق مقاربة قائمة على الحوار والمصالحة الوطنية».

جاء ذلك خلال محادثات أجراها بوغالي مع عقيلة على هامش أعمال المؤتمر الرابع للبرلمان العربي، الذي انعقد مساء السبت بمقر الجامعة العربية بالقاهرة، حيث شكل اللقاء «فرصة للطرفين من أجل بحث سبل التعاون الثنائي والارتقاء به واستعراض مستجدات الوضع في ليبيا»، حسبما نقل المجلس الشعبي الوطني الجزائري في بيان له.

وقال رئيس مجلس النواب، في كلمة له أمام المؤتمر الرابع للبرلمان العربي في القاهرة، إن الرهان لا يزال قائمًا على المضي قدمًا في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، معبرًا عن «الإحباط الشديد» بسبب عدم تنظيم الاستحقاق في موعده في ديسمبر الماضي.

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وأرجع سبب ذلك إلى «فشل الجهات الموكل إليها تهيئة المناخ الأمني والاجتماعي، لإنجاز المصالحة الوطنية وإتمام عملية الانتخابات»، في إشارة لتحميل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، المسؤولية، التي قادت إلى سحب مجلس النواب الثقة منه، وتكليف فتحي باشاغا تشكيل حكومة جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية.

وأفرزت الخطوة انقساما وحالة من الضبابية في المشهد الليبي، تزامنا مع تحركات المجلس الرئاسي لرأب الصدع بين الدبيبة وباشاغا، ونشاط دولي وأفريقي لحلحلة الأزمة كمحاولة أخيرة للحفاظ على المسار السياسي.