عقيلة: مجلس الدولة يزكي فتحي باشاغا لرئاسة الحكومة

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح إنه تلقى رسالة تزكية من المجلس الأعلى للدولة تؤيد ترشح فتحي باشاغا لرئاسة الحكومة الجديدة.



وأضاف صالح، خلال جلسة الخميس: «أبلغت بأن (المرشح) خالد البيباص سينسحب»، داعيًا النواب إلى الانتظار لحين حضور الأخير إلى قاعة المجلس، ثم انقطع بث الجلسة.

واستمع المجلس إلى برنامجي المرشحين خلال جلسة الثلاثاء الماضي، حيث وعد باشاغا بأنه سيعمل على تحريك الاقتصاد، وتوفير الأسعار بشكل موحد في جميع المناطق، ورفع الظلم عن كل المناطق، متعهدا بعدم الترشح في انتخابات الرئاسة المقبلة، كما طلب رفع الحصانة عنه وحكومته.

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فيما قال البيباص، إن أولويات حكومته ستكون «المهنية والكفاءة والتمثيل العادل للأقاليم»، متابعا: «مشروع حكومتنا هو دستور أو قاعدة دستورية واحترام القانون وسلطة القضاء»، وأضاف أنه سيعمل على «وضع سياسة خارجية متوازنة، وتسهيل عودة النازحين، واستتباب الأمن وتوحيد المؤسسة العسكرية، والاهتمام بالتعليم والصحة».