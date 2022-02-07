البيباص: «المهنية والكفاءة والتمثيل العادل للأقاليم».. أولويات تشكيل الحكومة

القاهرة - بوابة الوسط

قال المرشح لرئاسة الحكومة، خالد البيباص، إن أولويات تشكيل حكومته هي «المهنية والكفاءة والتمثيل العادل للأقاليم».

وتحدث خلال جلسة مجلس النواب في طبرق، قائلا «مشروع حكومتنا هو دستور أو قاعدة دستورية واحترام القانون وسلطة القضاء». وأضاف أن أولوياته هي «سياسة خارجية متوازنة، وتسهيل عودة النازحين، واستتباب الأمن وتوحيد المؤسسة العسكرية، والاهتمام بالتعليم والصحة».

وأعلن رئيس المجلس، المستشار عقيلة صالح، قبول ملفي المرشحين لمنصب رئيس الوزراء فتحي باشاغا وخالد البيباص فقط، لأنهما الوحيدان اللذان استوفيا شروط الترشح.

بث مباشر .. شاهد جلسة مجلس النواب، الإثنين 7 فبراير، عبر قناة الوسط (WTV)

بث مباشر .. شاهد جلسة مجلس النواب، الإثنين 7 فبراير، عبر صفحة قناة الوسط بموقع «فيسبوك»

وأضاف صالح أن المجلس تسلم سبعة ملفات غير مستوفاة، منها الخاص بالمرشح السابق للرئاسة أحمد معيتيق، الذي وصل خبر عنه يفيد رغبته في الانسحاب من الترشح، لكن لا تأكيد رسمي، حسب كلمته في جلسة الإثنين.