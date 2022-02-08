وليامز تطلع وزير الخارجية اليوناني على التطورات الأخيرة في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أطلعت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا ستيفاني وليامز، اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، على آخر التطورات في ليبيا، وذلك على هامش زيارتها إلى العاصمة الإيطالية، روما، التي بدأتها أمس الإثنين.

وقالت وليامز، عبر حسابها على «تويتر»: «سررتُ بلقاء وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، في روما هذا الصباح، حيث أطلعته على التطورات الأخيرة في ليبيا وشكرته على عرضه دعم عمل الأمم المتحدة في ليبيا».

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وألقت وليامز أمس الإثنين، وزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو، ووصفت اللقاء بـ«المثمر» بعدما بحثت معه «آخر التطورات في ليبيا وأهمية التوافق الوطني والدولي في دعم عملية سياسية شاملة».

وعبرت المستشارة الأممية عن امتنانها «لدعم إيطاليا الثابت لجهود الوساطة ومختلف الأنشطة التي تقوم بها الأمم المتحدة في ليبيا» وفقًا لما غردت به على «تويتر» عن اللقاء الذي عقد بمقر وزارة الخارجية الإيطالية.

وأعلنت وزارة الخارجية الإيطالية من جانبها أن اجتماع دي مايو ووليامز تركز على «تبادل الآراء حول الإطار السياسي الليبي والدعم الكامل لعمل المستشارة وبشكل خاص جهودها بشأن استدامة العملية الانتخابية».