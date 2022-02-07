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دي مايو يثير مع وليامز قضيتي المهاجرين واستقرار ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 07 فبراير 2022, 08:30 مساء
دي مايو يثير مع وليامز قضيتي المهاجرين واستقرار ليبيا
وزير الخارجية الإيطالي اجتمع مع المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لليبيا بالعاصمة روما. (صفحة وزير خارجية إيطاليا على فيسبوك)
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التقى وزير الخارجية الإيطالي، لويغي دي مايو، بالعاصمة روما المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لليبيا، ستيفاني ويليامز، من أجل «الاطلاع على آخر المستجدات» بشأن الوضع في ليبيا.

وفي أعقاب اللقاء، شدد دي مايو، في منشور على منصة «فيسبوك»، على أنه «في هذا الملف، تواصل إيطاليا العمل بأقصى قدر من الجهد: الأولويات هي الأمن في البحر الأبيض المتوسط، والاستقرار الليبي واحترام حقوق الإنسان».

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وأشار إلى حديث البابا فرنسيس للتلفزيون الإيطالي أمس الأحد، الذي أعاد فيه تشبيه مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا بمعسكرات الاعتقال النازية، كما دعا الاتحاد الأوروبي للتوافق بشأن إدارة أزمة الهجرة.

وقال دي مايو: «من الملح مواجهة الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في ليبيا. وهو هدف لا يزال في صميم عمل إيطاليا»، مؤكدًا أنه «لن نتمكن من مواجهة هذه المأساة إلا بالبقاء متحدين وبأقصى قدر من مشاركة الاتحاد الأوروبي وبالتعاون مع شركائنا الدوليين».

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