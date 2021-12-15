المنقوش تبحث مع دي مايو ملفي الانتخابات والهجرة غير الشرعية

وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش التقت في روما نظيرها الإيطالي لويجي دي مايو (صفحة الوزارة على فيسبوك)

بحثت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة نجلاء المنقوش، اليوم الأربعاء، ملفي الانتخابات والهجرة غير الشرعية، خلال لقائها بالعاصمة الإيطالية روما وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو.

ونقل بيان لوزارة الخارجية عن دي مايو تجديد دعم بلاده الكامل لاستقرار ليبيا وحرصها على تعزيز التعاون الثنائي المشترك وفي المجالات كافة. كما بحث الجانبان العديد من الملفات منها الانتخابات والتعاون في مجابهة الهجرة غير الشرعية.

- دي مايو: إيطاليا تدعم انتخابات شاملة وشرعية في ليبيا

- دي مايو: نجحنا في توحيد الموقف الإيطالي الفرنسي بشأن ليبيا

وأضاف البيان المنشور عبر صفحة الوزارة على «فيسبوك» أن رئيس الدبلوماسية الإيطالية «أثنى على جهود حكومة الوحدة الوطنية وما حققته من لاستقرار وكذلك جهودها لإنجاح العملية الانتخابية».

وبخصوص ملف الهجرة غير الشرعية، أكد وزيـر الخـارجـيـة الإيطـالي دعم بلاده، وكذلك الاتحاد الأوروبي لليبيا في مواجهتها لهذه الظاهرة. بينما جددت المنقوش التأكيد على أن «حل هذه القضية يكمن في إنشاء مشاريع تنموية واقتصادية في دول المصدر، وعدم الاكتفاء بعلاجها في دول العبور، إضافة إلى الدعم التقني والفني وتفعيل اتفاقيات حماية الحدود».

وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش التقت في روما نظيرها الإيطالي لويجي دي مايو (صفحة الوزارة على فيسبوك)

وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش التقت في روما نظيرها الإيطالي لويجي دي مايو (صفحة الوزارة على فيسبوك)