دي مايو: إيطاليا تدعم انتخابات شاملة وشرعية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 10 ديسمبر 2021, 12:52 مساء
وزير الخارجية الإيطالي، لويغي دي مايو، (أرشيفية: آكي)

قال وزير الخارجية الإيطالي، لويغي دي مايو، الجمعة، إن سلطات بلاده تدعم «عملية انتخابية شاملة وشرعية» في ليبيا.

وأكد رئيس الدبلوماسية الإيطالية، خلال حدث «هنا إيطاليا» بمقر وزارة الخارجية «قصر فارنسينا»، أن ليبيا على «رأس أولويات إيطاليا»، مشددًا على ضرورة «الالتزام بالاستحقاق الانتخابي» المقرّر في 24 ديسمبر الجاري، وفق ما نقلت عنه، الجمعة، وكالة «آكي» الإيطالية.

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وسبق أن أكد دي مايو مخاطبًا مؤتمر «حوارات المتوسط»، الذي انعقد بداية ديسمبر الجاري بالعاصمة روما، أن ​«التحدي الأكثر إلحاحًا بالنسبة لإيطاليا في منطقة البحر الأبيض المتوسط هو تحقيق الاستقرار في ليبيا».

وأمس الخميس، تحدث دي مايو عن التحول الذي طرأ على الموقف الإيطالي- الفرنسي بشأن ليبيا، خلال الفترة التي تولى فيها منصبه على رأس الدبلوماسية الإيطالية.

وقال إن موقفي إيطاليا وفرنسا كانا متعارضان تمامًا بشأن ليبيا، و«أفكار مختلفة حول تجاوز أزمتها»، وأضاف: «اليوم، بفضل عمل جميع المؤسسات على كلا الجانبين، لدينا اجتماع كل ستة أشهر بين استخباراتنا نتشارك فيه المعلومات، ولدينا على جميع المستويات، الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي وعلى مستوى مؤتمر برلين والآن مؤتمر باريس، الموقف نفسه بشأن ليبيا».

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