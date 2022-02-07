حبس مدير فرع مصرف الصحاري درنة ومساعده بتهمة الاختلاس

القاهرة - بوابة الوسط

أمرت النيابة العامة بحبس مدير فرع مصرف الصحاري درنة ومساعده بتهمة اختلاس أموال من الحساب الوسيط الخاص بفرع المصرف، بالإضافة إلى الاستيلاء على أموال بطاقات الخصم المباشر الممولة من بعض العملاء لغرض الحصول على مخصصات أرباب الأسر دون علمهم وموافقتهم.

وأفاد مكتب النائب العام، في بيان نشره عبر صفحته على فيسبوك، بأن وكيل النيابة العامة تولى التحقيق في واقعة اختلاس مبلغ مالي قدره 87 ألف دينار من الحساب الوسيط الخاص بفرع المصرف، وتحصيل مبلغ مالي قدره 11 ألف دولار أميركي باستعمال بطاقات الخصم المباشر (فيزا) الممولة من بعض عملاء فرع المصرف لغرض الحصول على مخصصات أرباب الأسر دون علمهم وموافقتهم.

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وأضاف البيان أن الأدلة كانت كافية على صحة إسناد واقعة الاختلاس إلى مدير فرع المصرف ومساعده، لذلك انتهى المحقق إلى جملة من القرارات، أخصها الأمر بحبسهما احتياطياً على ذمة القضية، ورفع الدعوى الجنائية في مواجهتهما.