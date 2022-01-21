حبس مدير مصرف الجمهورية فرع الحرشة وأحد أقربائه بتهمة الاختلاس

القاهرة - بوابة الوسط

قررت نيابة الزاوية الجزئية حبس مدير مصرف الجمهورية فرع الحرشة بالمدينة وأحد أقربائه احتياطيا بتهمة ارتكاب جريمة اختلاس.

وتولت النيابة الأحد الماضي، التحقيق في واقعة النفاذ غير المشروع إلى عدد من الحسابات المصرفية لبعض العملاء في الفرع، بعد اكتشاف عمليات أخذ سحوبات نقدية وتحويلات دون طلبهم أوإجازتهم لها، حسب بيان مكتب النائب العام على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الجمعة.

وأظهرت تحقيقات النيابة تولي مدير الفرع إنجاز العمليات المصرفية غير المشروعة، فيما كان قريبة من الدرجة الثالثة، هو المستفيد الرئيسي من المبالغ المالية المسحوبة من حسابات العملاء.

وفي 12 يناير الجاري، أمرت نيابة العجيلات الابتدائية بحبس ستة مسؤولين وموظفين في مصرف الجمهورية فرع زوارة، بتهمة اختلاس 600 ألف يورو جرى إيداعه في خزينة المصرف.

وقال مكتب النائب العام إن التحقيقات أثبتت اختلاس المبلغ، ووضع أوراق نقدية مقلدة بديلا عن الصحيحة، ثم استجوبت النيابة المتهمين، حيث واجهت مدير فرع مصرف الجمهورية زوارة السابق ورئيس قسم الخزينة، بواقع امتناعهما عن التقدم ببلاغ عن الفعل المجرم للجهة المختصة، وقررت حبسهما بالإضافة إلى المتورطين في الواقعة.