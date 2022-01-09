الدبيبة يشدد على تفعيل مشاريع تطوير البنية التحتية بمختلف المدن

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 09 يناير 2022, 04:50 مساء
اجتماع الدبيبة مع مديري الأجهزة التنفيذية، الأحد 9 يناير 2022. (المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية)

شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، على ضرورة تفعيل مشاريع تطوير البنى التحتية بمختلف المدن، وتوضيحها للعيان لكي يتابع المواطنون الإجراءات المتخذة بشأنها، مشيرًا إلى «أن هنالك من يشوش الرأي العام ويدعي بأن المشاريع لم تُر على أرض الواقع رغم بدء العمل في عدد كبير منها وهذا ما يحتاج للتوضيح» وفق المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

جاء ذلك خلال اجتماع الدبيبة، ظهر اليوم الأحد، مع مديري الأجهزة التنفيذية المتمثلة في جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، وجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات، وجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة عادل جمعة.

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وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبر صفحته على «فيسبوك» إن الدبيبة اطلع خلال الاجتماع على المخصصات المالية من الباب الثالث (باب التنمية بالميزانية العامة) خلال الحزمة الثانية والمشاريع المستهدفة من خلالها وخطط هذه الأجهزة لتنفيذها.

وأضاف المكتب الإعلامي أن رؤساء الأجهزة التنفيذية أكدوا خلال الاجتماع، أن الحزمة الثانية من المشاريع تشمل البدء في تنفيذ الطريق الدائري الثالث وصالة الركاب بمطار بنينا وصيانة وتجهيز عدد من المستشفيات العامة، وعددًا من الطرق الرئيسية إلى جانب خدمات المرافق المتكاملة لعدد من المدن الليبية.

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