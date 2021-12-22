مبادرة حكومية تستهدف تبني مشاريع استثمارية لـ100 ألف شاب سنويا

وزير الاقتصاد والتجارة خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي للشباب (صفحة وزارة الاقتصاد والتجارة على فيسبوك)

طرح وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، اليوم الأربعاء، مبادرة تقضي بتبني الحكومة مشاريع استثمارية تستهدف 100 ألف شاب سنويًّا بدعم ومشاركة القطاع الخاص، وإعفائها من الضرائب الجمركية وكافة الرسوم.

وقال الحويج إن المبادرة تسهم في تعزيز دور الشباب للنهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المكانية وتوطين الصناعات وخلق فرص عمل كبيرة. كما دعا الشباب لإعداد ميثاق شرف اجتماعي بينهم يؤكد حرمة الدم والحفاظ على الموروث الثقافي والتعايش السلمي ودعم حق المواطنة.

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جاء ذلك خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي للشباب، الذي انطلق اليوم تحت شعار «عودة الحياة»، الذي تنظمه وزارة الشباب بمشاركة وزيري الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، والشباب فتح الله الزني و100 شاب وشابة من مختلف مناطق ومدن ليبيا.

وناقش اليوم الأول من المنتدى خطة حكومة الوحدة الوطنية في تعزيز دور الشباب بمجالات الاقتصاد والاستثمار والتجارة، وتطوير قطاع المشروعات الصغرى والمتوسطة وحاضنات الأعمال وسبل توفير التمويل اللازم والأدوات المتاحة.

وأشاد وزير الاقتصاد والتجارة بجهود وزارة الشباب في تنظيم المنتدى، وحرصها على تعزيز دور الشباب في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، كما حث الشباب على الاضطلاع بدورهم في دعم المصالحة الوطنية ونبذ الجهوية والقبلية وتقدم الصفوف في البناء والإعمار والمساهمة في تنفيذ الخارطة الاستثمارية بمجالات الصناعة والزراعة والتجارة.

حضر المنتدى، خلال اليوم الأول، وزير الإسكان والتعمير ووكيل وزارة الشباب لشؤون البرامج، ورئيس اللجنة التحضيرية للمنتدى، ومدير عام البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة، ومدير عام صندوق ضمان الإقراض، ورئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، ولفيف من الخبراء والمهتمين.

جانب من فعاليات المنتدى الاقتصادي للشباب (صفحة وزارة الاقتصاد والتجارة على فيسبوك)

جانب من فعاليات المنتدى الاقتصادي للشباب (صفحة وزارة الاقتصاد والتجارة على فيسبوك)