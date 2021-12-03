انطلاق فعاليات ملتقى الشباب الليبي العربي في طرابلس

عدد من الحضور في الملتقى الشبابي الليبي العربي، 3 ديسمبر 2021، (نائب رئيس حكومة الوحدة)

انطلقت فعاليات الملتقى الشبابي الليبي العربي، اليوم الجمعة، في العاصمة طرابلس تحت شعار «نحو تعزيز دور الشباب في التنمية والاستثمار»، وذلك برعاية نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة رمضان بوجناح.

ورحَّب وزير الشباب، فتح الله الزني، خلال كلمته في الملتقى، بالقيادات الشبابية العربية التي شاركت شباب ليبيا في هذا الحدث المهم، والذي يعتبر دالة رامزة على عودة الحياة للدبلوماسية الشبابية الليبية على المستوى العربي والدولي، حسب ما جاء على صفحة نائب رئيس الحكومة في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأكد الزني أن وزارة الشباب تدعم وتثمن الجهود المبذولة لإقامة الملتقى، وستعمل على الاستفادة من مخرجاته في دعم وتمكين الشباب وتعزيز أدوارهم.

حضر الافتتاح مدير إدارة المؤسسات الشبابية بوزارة الشباب، ورئيس لجنة الشباب بمجلس النواب الليبي وأعضاء بمجلس النواب، ومستشار رئيس مجلس الوزراء المكلف، ورئيس وأعضاء اللجنة التحضيرية للملتقى.