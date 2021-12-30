اللافي يستعجل وزارة المواصلات لاستكمال مشاريع القطاع

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 30 ديسمبر 2021, 04:48 مساء
لقاء اللافي مع وزير المواصلات محمد الشهوبي. الخميس 30 ديسمبر 2021. (المجلس الرئاسي)

استعجل نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، وزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية لاستكمال كافة المشاريع المتعلقة بالقطاع، مشددًا على ضرورة توظيف كافة الإمكانات لخدمة الموطنين وتسهيل طرق تنقلهم.

جاء ذلك خلال لقاء اللافي، صباح الخميس، في العاصمة طرابلس، مع وزير المواصلات الذي كُلف أخيرًا بتسيير مهام وزير المالية، محمد الشهوبي.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن لقاء اللافي والشهوبي خُصِّص لمتابعة أعمال المرافق التابعة لوزارة المواصلات والاطلاع على آلية عملها والتعرف على المشاكل والعوائق التي تواجهها.

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وأطلع الشهوبي اللافي على سير العمل بمختلف مكونات وزارة المواصلات والإجراءات المتخذة خلال الفترة الماضية لرفع مستوى الأداء، كما قدم توضيحًا حول مشاريع القطاع التي يجري استكمالها، بمختلف مدن ومناطق البلاد.

وأكد اللافي خلال اللقاء «أهمية تعزيز الجهود المبذولة لتحسين جودة الطرق»، مطالبًا «بالإسراع في استكمال كل المشاريع المتعلقة بهذا القطاع المهم، والعمل على توظيف كامل الإمكانات، لخدمة المواطن وتسهيل طرق نقله والحرص على إجراءات الأمن والسلامة» وفق المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

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