بلدية بني وليد تنفي عودة عميدها السابق إلى العمل

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 06 يناير 2022, 08:07 مساء
عميد بلدية بني وليد السابق، سالم أنوير. (أرشيفية: الإنترنت)

نفى المكتب الإعلامي للمجلس البلدي بني وليد، مساء الخميس، عودة العميد السابق، سالم أنوير، إلى عمله على رأس المجلس البلدي، وذلك في رد على ما تردد إعلاميا بشأن عودته إلى المنصب، خلال الساعات الماضية.

وأكد المكتب الإعلامي في تصريح صحفي أن العميد الحالي يونس علي العزوزي لا يزال مستمرا في عمله بصفته عميدا لبلدية بني وليد.

وأعلن مكتب النائب العام في أواخر سبتمبر 2020 إلقاء القبض على عميد بلدية بني وليد السابق، سالم أنوير بتهمة اختلاس أموال عامة بالتواطؤ مع أفراد من أسرته، كانت مخصصة من قبل حكومة الوفاق الوطني السابقة للنازحين.

- تكليف أكبر أعضاء المجلس البلدي بني وليد بتصريف الأعمال

وفي 5 أكتوبر 2020، توافق أعضاء المجلس البلدي بني وليد على تكليف زميلهم عضو المجلس وأكبرهم سنا، يونس العزوزي بتصريف أعمال البلدية وفق القانون، بحسب المكتب الإعلامي للبلدية.

وقال مصدر من المجلس البلدي بني وليد حينها لـ«بوابة الوسط» إن تكليف العزوزي بتصريف الأعمال يأتي على خلفية «الفراغ الحاصل في العمل البلدي بغياب عميد بلدية بني وليد، سالم أنوير، وحرصا على تسيير مرافق البلدية».

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