تكليف أكبر أعضاء المجلس البلدي بني وليد بتصريف الأعمال

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الإثنين 05 أكتوبر 2020, 05:23 مساء
اجتماع المجلس البلدي بني وليد. الاثنين، 5 اكتوبر 2020. (الإنترنت)

توافق أعضاء المجلس البلدي بني وليد، اليوم الإثنين، على تكليف زميلهم عضو المجلس وأكبرهم سنا، يونس العزوزي بتصريف أعمال البلدية وفق القانون، بحسب المكتب الإعلامي للبلدية.

وقال مصدر من المجلس البلدي بني وليد لـ«بوابة الوسط» إن تكليف العزوزي بتصريف الأعمال يأتي على خلفية «الفراغ الحاصل في العمل البلدي بغياب عميد بلدية بني وليد، سالم إنوير، وحرصا على تسيير مرافق البلدية».

وبحسب قسم الإعلام بمكتب النائب العام، تم حبس عميد بلدية بني وليد على خلفية تصرفه في مبلغ ثلاثة ملايين دينار مخصصة للنازحين بالتواطؤ مع أفراد من أسرته بحسب الاتهام.

وتسلم عميد بلدية بني وليد سالم انوير، مهامه عميدا في شهر يوليو من العام 2018، عبر تسليم واستلام مهامه من رئيس المجلس المحلي السابق، علي النقراط.

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