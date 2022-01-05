الحرس البلدي يضبط العديد من المخالفات الصحية في أجدابيا

الجولة التفتيشية للحرس البلدي على عدد من المحال التجارية في أجدابيا. (الإنترنت)

أعلن جهاز الحرس البلدي فرع أجدابيا، اليوم الأربعاء، ضبط العديد من المخالفات الصحية في عدد من المحال التجارية خلال جولات تفتيشية نفذتها دوريات أمنية تابعة للجهاز بالتعاون مع مكتب التفتيش الصحي بالمدينة.

وقال المكتب الإعلامي بالجهاز عبر صفحته على «فيسبوك»، إن الدوريات الأمنية قامت بالتعاون مع مكتب التفتيش الصحي بجولات تفتيشية على مختلف الأنشطة التجارية في مدينة أجدابيا، وذلك من أجل متابعة الاشتراطات الصحية داخل المطاعم ومحال المواد الغذائية بالمدينة.

وأوضح المصدر أنه جرى ضبط العديد من المخالفات للقوانين المعمول بها من قبل عدد من المحال التجارية، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات المضبوطة.

الجولة التفتيشية للحرس البلدي على عدد من المحال التجارية في أجدابيا. (الإنترنت)

الجولة التفتيشية للحرس البلدي على عدد من المحال التجارية في أجدابيا. (الإنترنت)

الجولة التفتيشية للحرس البلدي على عدد من المحال التجارية في أجدابيا. (الإنترنت)