مندوبا ليبيا وقطر يبحثان التنسيق المشترك بشأن قرارات الجامعة العربية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 يناير 2022, 04:04 مساء
لقاء مندوب ليبيا لدى الجامعة العربية مع نظيره القطري في القاهرة، الأربعاء 5 يناير 2021. (الإنترنت)

بحث مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير عبدالمطلب ثابت، خلال لقائه اليوم الأربعاء في القاهرة، مع مندوب دولة قطر لدى الجامعة السفير سالم مبارك آل شافي، التنسيق المشترك بشأن القرارات التي تتخذها الجامعة حيال عدد من القضايا الراهنة.

وأوضح المكتب الإعلامي لمندوبية ليبيا لدى الجامعة العربية في تصريح صحفي أن لقاء ثابت وآل شافي نوه خلاله الجانبان بعمق العلاقات التاريخية، والأواصر المتينة، التي تربط بين البلدين الشقيقين، وبحثا سُبل تعزيز التعاون بما ينعكس إيجابًا، نحو تحقيق مصالح الشعبين.

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وأضاف أن الجانبين ناقشا المستجدات والتطورات على الساحة العربية وأهمية التنسيق المشترك بخصوص الموضوعات والقضايا التي تناقشها الجامعة، وأهمية وجود توافق عربي بشأن القرارات التي تتخذها الجامعة في ضوء التحديات الراهنة التي تواجه الأمة العربية.

واعتبر المكتب الإعلامي لمندوبية ليبيا لدى الجامعة العربية أن هذا اللقاء يمثل «نقلة مهمة في مسار العلاقات بين البلدين، ويعكس بشكل واضح رغبة في تسريع خطى التعاون بينهما على مختلف الأصعدة».

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