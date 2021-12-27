ثابت يدعو جامعة الدول العربية لدعم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 ديسمبر 2021, 03:36 مساء
مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالمطلب ثابت في لقاء سابق مع أمين الجامعة أحمد أبو الغيط. (أرشيفية: حساب السفير ثابت)

دعا مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير عبدالمطلب ثابت، دول الجامعة وأمينها العام أحمد أبوالغيط إلى «ضرورة الدعم المتواصل لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية توافقية» في ليبيا.

وشدد ثابت في بيان، الإثنين، على أهمية عقد اجتماعات مكثفة ومستمرة من جانب الجامعة لمتابعة الأوضاع في ليبيا، للوصول بها إلى بر الأمان وإجراء الانتخابات.

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وأشاد مندوب ليبيا باهتمام أمين الجامعة العربية أحمد أبوالغيط بالأوضاع في ليبيا، معتبرًا أن دور الجامعة مهم، من خلال دعم العملية السياسية في ليبيا، للعبور بها بأمان من هذه المرحلة الصعبة في تاريخها.

ووصل إجراء انتخابات في ليبيا إلى طريق مسدود بعد أن جرى تأجيل موعد 24 ديسمبر الذي كان محدداً لإجراء الاقتراعين البرلماني والرئاسي، فيما لا يزال مصير الذهاب إلى صناديق الاقتراع غامضاً، مع عدم الاستقرار على موعد بديل للاستحقاق الانتخابي. 

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