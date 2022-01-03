لجنة خارطة الطريق تبحث سبل معالجة المسار الدستوري مع عضوين بالهيئة التأسيسية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 03 يناير 2022, 09:35 مساء
اجتماع لجنة خارطة الطريق مع مقرر ورئيس لجنة العمل بهيئة الدستور، الإثنين، 3 يناير 2022. (مجلس النواب)

التقت لجنة خارطة الطريق المُشكلة من قبل مجلس النواب، اليوم الإثنين، بمقر فرع ديوان المجلس في العاصمة طرابلس، بمقرر الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ورئيس لجنة العمل، وتطرق اللقاء إلى بحث سبل معالجة المسار الدستوري.

وقالت لجنة خارطة الطريق في إيجازها الصحفي رقم (4) الذي نشرته عقب الاجتماع ونشره مجلس النواب عبر موقعه على الإنترنت، إن اللجنة استعرضت مع عضوي الهيئة التأسيسية طبيعة عملها ومهامها واستمعت إلى شرح واف من العضوين لمراحل صياغة الدستور والتحديات التي تواجهه، كما تم التطرق إلى سبل معالجة المسار الدستوري.

وأضافت لجنة خارطة الطريق أنها اتفقت مع عضوي الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور على عقد لقاء آخر موسع مع لجنة التواصل المشكلة من قبل الهيئة، منوهة إلى أنها ستسعى إلى عقد لقاء مع الأعضاء الآخرين الذين لديهم وجهات نظر مختلفة.

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واجتمعت لجنة خارطة الطريق التي شكلها مجلس النواب عقب تعذر تنظيم الانتخابات يوم 24 ديسمبر 2021، مع رؤساء اللجان بالمجلس الأعلى للدولة، أمس الأحد، ويتوقع أن تجري خلال الأيام القادمة لقاءات مع كل الأطراف الليبية السياسية والعسكرية والأمنية وغيرها من الجهات المعنية بالعملية السياسية، من أجل توسيع قاعدة المشاركة والاستماع لكل الآراء والمقترحات بشأن المرحلة المقبلة.

وتشكلت اللجنة في 22 ديسمبر الماضي، بقرار رئاسة مجلس النواب رقم «13» لسنة 2021، حيث تتكون من عشرة أعضاء، وتتولى العمل على إعداد مقترح لخارطة طريق ما بعد 24 ديسمبر، وذلك بعد تعذر تنظيم الانتخابات المقررة في موعدها.

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