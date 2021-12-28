لجنة خارطة الطريق تعتزم إشراك كافة الأطراف للوصول إلى حلول والخروج من المراحل الانتقالية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 ديسمبر 2021, 05:18 مساء
الاجتماع الأول للجنة خارطة الطريق بحضور النويري، الثلاثاء 28 ديسمبر 2021. (مجلس النواب)

قالت لجنة خارطة الطريق المشكلة من هيئة رئاسة مجلس النواب إنها تعتزم «التواصل مع كافة الأطراف الليبية لتوسيع قاعدة المشاركة واستعادة القضية الليبية لليبيين من خلال ايجاد الحلول الليبية للوصول للانتخابات الرئاسية والبرلمانية والخروج من المراحل الانتقالية المتعاقبة».

جاء ذلك في الإيجاز الصحفي الأول للجنة عقب اجتماعا الأول بمقر مجلس النواب في مدينة طبرق، اليوم الثلاثاء، بحضور رئيس مجلس النواب المكلف فوزي النويري والنائب الثاني لرئيس المجلس أحميد حومة.

وأوضحت لجنة خارطة الطريق في إيجازها الصحفي الأول أن اجتماع اليوم خصص لمناقشة آلية عملها لانجاز مهامها التي كلفت من أجلها في الوقت المحدد.

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وتشكلت لجنة خارطة الطريق، الأربعاء الماضي، بموجب القرار رقم «13» لسنة 2021 الصادر عن هيئة رئاسة مجلس النواب، وتضم اللجنة 10 أعضاء، وتتولى العمل على إعداد مقترح لخارطة طريق ما بعد 24 ديسمبر، وذلك بعد تعذر تنظيم الانتخابات المقررة في موعدها.

وعلق قبل قليل مجلس النواب جلسته المنعقدة اليوم إلى الأسبوع المقبل والتي جرى خلالها مناقشة عدد من مشروعات القوانين ومستقبل العملية الانتخابية والسياسية ويتوقع أن يجري البت فيها خلال الجلسة المقررة في الأسبوع القادم.

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