لجنة خارطة الطريق بـ«النواب» تلتقي رؤساء اللجان بمجلس الدولة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 02 يناير 2022, 08:41 مساء
اجتماع لجنة خارطة الطريق مع رؤساء اللجان بمجلس الدولة في طرابلس، الأحد 2 يناير 2021. (مجلس النواب)

التقت لجنة خارطة الطريق المُشكلة من قبل مجلس النواب، ظهر اليوم الأحد بمقر فرع ديوان المجلس في العاصمة طرابلس، رؤساء اللجان بالمجلس الأعلى للدولة.

وقالت لجنة خارطة الطريق، في إيجازها الصحفي رقم (3) الذي أصدرته عقب الاجتماع، إن اللقاء تناول عرض مهام اللجنة وهدفها وآلية عملها، مبينة أن «الحديث في هذه المرحلة من اللقاءات سوف يرتكز على المسار الدستوري بالتشاور مع جميع الأطراف بما يوسع قاعدة المشاركة للوصول إلى توافق عليه في أقرب وقت ممكن».

وأكدت لجنة خارطة الطريق في إيجازها الصحفي أن رؤساء اللجان بالمجلس الأعلى للدولة رحبوا بذلك على أن يتم عرض ما تم تناوله في الاجتماع على مجلسهم لاتخاذ الإجراءات المطلوبة.

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وأمس السبت، أعلنت لجنة خارطة الطريق المشكلة بقرار من مجلس النواب أنها ستجري لقاءات مرتقبة مع المجلس الأعلى للدولة، والهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور والمجلس الرئاسي والأحزاب السياسية.

وتعهدت اللجنة التي شكلها مجلس النواب عقب تعذر تنظيم الانتخابات يوم 24 ديسمبر 2021 بإجراء لقاءات مع كل الأطراف الليبية السياسية والعسكرية والأمنية وغيرها من الجهات المعنية بالعملية السياسية، من أجل توسيع قاعدة المشاركة والاستماع لكل الآراء والمقترحات بشأن المرحلة المقلبة.

وتشكلت اللجنة في 22 ديسمبر الماضي، بقرار رئاسة مجلس النواب رقم «13» لسنة 2021، حيث تتكون من عشرة أعضاء، وتتولى العمل على إعداد مقترح لخارطة طريق ما بعد 24 ديسمبر، وذلك بعد تعذر تنظيم الانتخابات المقررة في موعدها.

اجتماع لجنة خارطة الطريق مع رؤساء اللجان بمجلس الدولة في طرابلس، الأحد 2 يناير 2021. (مجلس النواب)
اجتماع لجنة خارطة الطريق مع رؤساء اللجان بمجلس الدولة في طرابلس، الأحد 2 يناير 2021. (مجلس النواب)
اجتماع لجنة خارطة الطريق مع رؤساء اللجان بمجلس الدولة في طرابلس، الأحد 2 يناير 2021. (مجلس النواب)
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