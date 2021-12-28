رئاسة «النواب» تبحث آليات عمل لجنة خارطة الطريق

اجتماع رئاسة مجلس النواب مع لجنة خارطة الطريق، 28 ديسمبر 2021. (عبدالله بليحق)

بحثت هيئة رئاسة مجلس النواب، الثلاثاء، مع لجنة خارطة الطريق، آليات عمل اللجنة لوضع خارطة طريق للمرحلة المقبلة، بحسب ما أعلن الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق.

وقال بليحق في بيان، إن الاجتماع، الذي عُقد في مدينة طبرق، تناول «آليات عمل لجنة خارطة الطريق لوضع خارطة طريق للمرحلة القادمة للوصول إلى الاستحقاق الوطني بإجراء الانتخابات وفقًا لإرادة الشعب الليبي، من خلال المعطيات الحالية للعملية الانتخابية، والتواصل مع كل الجهات والأطراف المعنية».

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وتشكلت لجنة خارطة الطريق، الأربعاء الماضي، بقرار رئاسة مجلس النواب رقم «13» لسنة 2021، حيث تتكون من عشرة أعضاء، وتتولى العمل على إعداد مقترح لخارطة طريق ما بعد 24 ديسمبر، وذلك بعد تعذر تنظيم الانتخابات المقررة في موعدها.

وأمس الإثنين، قال بليحق إن مجلس النواب استعرض في جلسته تقارير احتوت على تهديدات ومخاطر تواجه العملية الانتخابية، وهي تقارير ذات طابع سري، منها تقرير المخابرات العامة وتقرير وزارة الداخلية. كما استعرضت الجلسة تقرير اللجنة النيابية المكلفة التواصل مع المفوضية والوقوف على هذه العراقيل، إضافة إلى تقرير المفوضية العليا للانتخابات حول المشاكل التي واجهتها، فضلاً عن التقارير السرية التي عرضت التهديدات التي واجهت الانتخابات.

اجتماع رئاسة مجلس النواب مع لجنة خارطة الطريق، 28 ديسمبر 2021. (عبدالله بليحق)

اجتماع رئاسة مجلس النواب مع لجنة خارطة الطريق، 28 ديسمبر 2021. (عبدالله بليحق)